Появились подробности о пассажирке, задушившей новорожденного в туалете Шереметьево

03 октября 2026, 10:39

Задушившая новорожденного в Шереметьево пассажирка прилетела из Турции

Фото: iStock/naumoid

Пассажирка, которая родила ребенка и задушила его в туалете аэропорта Шереметьево, прилетела в Россию из Турции. Об это сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.