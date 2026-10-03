Появились подробности о пассажирке, задушившей новорожденного в туалете Шереметьево
Пассажирка, которая родила ребенка и задушила его в туалете аэропорта Шереметьево, прилетела в Россию из Турции. Об это сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По его информации, погибшей оказалась 30-летняя Наталья Б. Женщина вернулась в Москву из Антальи. Другие подробности трагедии пока выясняются.
Напомним, по прибытии в аэропорт у пассажирки начались схватки. Она зашла в уборную в зоне прилета «терминала C» и родила там ребенка. Очевидцы пытались ей помочь, но женщина подпирала дверь ногами и сидела на полу.
Затем она засунула туалетную бумагу в рот новорожденному сыну, перекрыв ему доступ к кислороду. Позднее Наталью госпитализировали с сильным кровотечением, однако попытки врачей спасти ее оказались тщетны.
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