Маленькая девочка сгорела заживо, оставшись без присмотра взрослых

03 октября 2026, 09:09

Маленькая девочка погибла при пожаре в частном доме в Приангарье

Фото: iStock/Kara Capaldo

Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.