Маленькая девочка сгорела заживо, оставшись без присмотра взрослых
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Трагедия произошла вечером 2 октября в деревне Тыреть-2 Заларинского района на улице Трактовой. На момент смерти девочке был один год и девять месяцев. Ее трехлетнего брата очевидцы вытащили из дома, мальчика госпитализировали с ожогами. Следователи выяснили, что в момент происшествия дети находились без присмотра взрослых. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки.
Заларинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура района организовала проверку и взяла на контроль установление точных причин и обстоятельств трагедии.
Ранее сообщалось, что водителя вытащили из горящей машины после ДТП в Подмосковье.
Читайте также: