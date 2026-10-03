Российский шахтер погиб при обрушении горной породы

03 октября 2026, 08:24

Рабочий погиб при обрушении горной породы на шахте под Североуральском

Фото: iStock/Adam88xx

Рабочий погиб при локальном обрушении горной породы на шахте «Черемуховская-Глубокая» под городом Североуральск Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.