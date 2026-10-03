Российский шахтер погиб при обрушении горной породы
Рабочий погиб при локальном обрушении горной породы на шахте «Черемуховская-Глубокая» под городом Североуральск Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, трагедия произошла сегодня, 3 октября, около 06:40 (04:40 мск) на горизонте 1040 метров. Тело погибшего из-под завала извлекла специализированная служба.
В настоящее время шахта продолжает работать в штатном режиме. Деятельность временно приостановлена лишь на месте происшествия. Сотрудники ведомства проверяют соблюдение требований безопасности при горных работах и законодательства об охране труда.
Ранее сообщалось, что при обвале шахты в Южном Судане погибли не менее 82 человек, еще 50 пострадали. Судьба многих горняков остается неизвестной. Сейчас они числятся пропавшими без вести.
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