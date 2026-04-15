Сильные дожди накроют Москву и Подмосковье в третьей декаде апреля

15 апреля 2026, 13:19

Синоптик Ильин: В Москве ожидаются сильные дожди в третьей декаде апреля

В середине третьей декады апреля в столичном регионе ожидаются сильные дожди. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





На текущей неделе в Москве сохранится тепло до субботы, 18 апреля. Несмотря на дожди, температура составит +13…+18 °C. Будет облачно, но без значительных осадков.





«В среду и четверг возможны прояснения. Ветер в среду дует с северо-востока со скоростью 6–11 метров в секунду. Затем он изменится на юго-восточный и южный, но скорость сохранится в пределах 5–10 метров в секунду. В субботу он немного стихнет», — рассказал Ильин Москве 24.

«Характер погоды начнёт меняться в воскресенье (19 апреля. — RT). У нас пройдёт смена воздушной массы, и температура ночью составит +5...+6 °C, а днём +10...+12 °C. В понедельник похолодает ещё больше — +1...+2 °C в ночные часы и не выше +8 °C днем», — отметила синоптик.