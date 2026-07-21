Сильные дожди принесут в Москву похолодание в конце рабочей недели
Синоптик Шувалов: сильные дожди ожидаются в Москве в конце рабочей недели
В конце рабочей недели в столичном регионе ожидаются сильные дожди. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его прогнозу, 22 и 23 июля местами пройдут небольшие кратковременные осадки. Однако уже в пятницу и субботу они существенно усилятся и повлекут за собой значительное понижение температуры.
«Температура будет умеренно теплой и комфортной, дневные значения будут варьироваться около +22…+24 °C, а ночные — на уровне +15 °C», — уточнил Шувалов в разговоре с Москвой 24.
В беседе с RT синоптик добавил, что во вторник дождь в Москве и Подмосковье повторится и во второй половине дня. Дневная температура сохранится на уровне +22...+24 °C.
«Но в конце рабочей недели есть угроза выхода южного циклона. Он заденет и Московский регион, в большей степени восток области. Будут умеренные дожди. А на востоке, вероятно, местами и сильные», — отметил эксперт.
В этот период температура понизится до +18...+19 °C. Но уже в воскресенье столбики термометров вновь покажут порядка +23…+25 °C, заключил Шувалов.