Сильный ветер накрыл Москву: деревья начали падать, канатную дорогу на ВДНХ закрыли
С наступлением дня ветер в Москве усилился до 14–19 м/с. Жители нескольких районов сообщили о первых последствиях непогоды — в столице и Подмосковье начали падать деревья. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Из-за сильных порывов временно закрыли канатную дорогу «Воздушный трамвай» на ВДНХ. В ближайшие часы северо-западный ветер может усилиться до 15–20 м/с, ослабление ожидается после 16–17 часов.
МЧС призывает москвичей не находиться рядом с деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставлять автомобили в таких местах. По словам синоптика Михаила Леуса, ветер такой силы способен ломать ветви и сухие сучья и повреждать слабозакреплённые конструкции.
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