Сильный запах еды в подъезде может обернуться «новогодним» штрафом

Юрист Аграновский: за сильный запах еды в подъезде может грозить штраф
Сильный запах от приготовления пищи, который доносится до соседей, может стать поводом для жалобы и штрафа. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.
По его словам, соседи вправе обратиться в разные инстанции, если их беспокоят запахи из чужой квартиры. Основанием для этого служит статья 6.4 КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Она предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей.
«Соответствующие органы могут принять или не принять такое заявление, но тем не менее существуют случаи подобных обращений именно по этой статье», – отметил собеседник агентства.Юрист уточнил, что причинами для обращения могут быть любые сильные запахи: еды, курения, мусора и так далее.