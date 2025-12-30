Сильный запах еды в подъезде может обернуться «новогодним» штрафом

30 декабря 2025, 16:25

Юрист Аграновский: за сильный запах еды в подъезде может грозить штраф

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Сильный запах от приготовления пищи, который доносится до соседей, может стать поводом для жалобы и штрафа. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.





По его словам, соседи вправе обратиться в разные инстанции, если их беспокоят запахи из чужой квартиры. Основанием для этого служит статья 6.4 КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Она предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей.

«Соответствующие органы могут принять или не принять такое заявление, но тем не менее существуют случаи подобных обращений именно по этой статье», – отметил собеседник агентства.