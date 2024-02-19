Силовики обезвредили в Лобне заминированный автомобиль

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Сотрудники силовых структур обезвредили в подмосковной Лобне заминированный автомобиль, из-за которого пришлось эвакуировать около 340 жителей ближайших домов. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«Взрывное устройство обезвредили, угроза снята. По уточнённой информации, всего были эвакуированы 340 человек. Их разместили в двух школах. Скоро людей будут возвращать в дома», – сказал собеседник РИА Новости.Ранее сообщалось, что припаркованную заминированную машину обнаружили у здания Росрестра в Лобне. Были эвакуированы жители домов по улицам Дружбы и Мирная.
«Проверочные мероприятия со стороны силовых структур завершены. Благодаря чётким и слаженным действиям специалистов угроза ликвидирована. Все жители, размещённые в пунктах эвакуации, могут вернуться в свои дома», – написала в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы городского округа Анна Кротова.Ранее она сообщила, что в Лобне введён режим оповещения о чрезвычайных ситуациях.
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Лора Луганская