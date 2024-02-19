В Лобне жителей нескольких домов эвакуировали из-за обнаружения взрывчатки в авто

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В Лобне на улице Дружбы во дворе дома №6 обнаружено взрывное устройство в автомобиле. В городе ввели режим «Загорск», а жителей близлежащих домов эвакуированы. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину возле автомобиля, в котором обнаружена взрывчатка. Его личность уже установлена. Сейчас его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.
Двор оцепили. Там работают взрывотехники. При этом жителей трёх домов по улице Мирная и одного по улице Дружбы временно эвакуировали.
Ранее сотрудники ФСБ выявили россиянина, который при поддержке СБУ планировал совершить теракт в отношении политика Запорожской области, применив самодельное взрывное устройство. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
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Двор оцепили. Там работают взрывотехники. При этом жителей трёх домов по улице Мирная и одного по улице Дружбы временно эвакуировали.
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Элина Позднякова