В Лобне жителей нескольких домов эвакуировали из-за обнаружения взрывчатки в авто

Жители Московской области столкнулись с применением новой схемы звонков от мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. Жители Московской области столкнулись с применением новой схемы звонков от мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.