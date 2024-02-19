Режим оповещения о ЧС введён в подмосковной Лобне

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О введении режима оповещения о ЧС в подмосковном городе Лобня сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем телеграм-канале.
Она обратилась к местным жителям и призвала сохранять спокойствие, соблюдать указания правоохранителей.
Сотрудники силовых структур проводят проверочные мероприятия в центральном микрорайоне. Эвакуируются дома 4, 6, 13 по улице Мирная и дом 1 по улице Дружбы. Людей временно направляют для размещения в местные школы.
Прежде сообщалось, что возле здания Росрестра в Лобне припаркован автомобиль с заложенным взрывным устройством. Место происшествия огорожено, силовые службы эвакуируют жильцов и устанавливают обстоятельства произошедшего.
По предварительной информации, взрывное устройство ликвидировано.
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Сотрудники силовых структур проводят проверочные мероприятия в центральном микрорайоне. Эвакуируются дома 4, 6, 13 по улице Мирная и дом 1 по улице Дружбы. Людей временно направляют для размещения в местные школы.
По предварительной информации, взрывное устройство ликвидировано.
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Анастасия Хохлова