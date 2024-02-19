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Режим оповещения о ЧС введён в подмосковной Лобне

19 февраля 2024, 12:52
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

О введении режима оповещения о ЧС в подмосковном городе Лобня сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем телеграм-канале.
Она обратилась к местным жителям и призвала сохранять спокойствие, соблюдать указания правоохранителей.

Сотрудники силовых структур проводят проверочные мероприятия в центральном микрорайоне. Эвакуируются дома 4, 6, 13 по улице Мирная и дом 1 по улице Дружбы. Людей временно направляют для размещения в местные школы.


Прежде сообщалось, что возле здания Росрестра в Лобне припаркован автомобиль с заложенным взрывным устройством. Место происшествия огорожено, силовые службы эвакуируют жильцов и устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, взрывное устройство ликвидировано.

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#взрывчатка
#подмосковье
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Таможенники в Ленобласти задержали женщину, перевозившую 200 эмбрионов
19 февраля 2024, 13:06

Фото: пресс-служба ФТС России

На пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области сотрудники таможни задержали женщину, которая перевозила в чемодане 200 пластмассовых эмбрионов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.
Согласно сообщению, женщина проживает в Эстонии. Она попыталась провезти в Россию 200 моделей человеческого эмбриона. Данная партия была признана коммерческой, а декларации на нее не имелось. При этом этикетки на изделиях указывают на то, что пластиковые изделия изготовили в немецком городе Эстринген. Также на упаковке зафиксирована надпись «не игрушка!».

Женщина объяснила, что перевозила груз по просьбе третьих лиц. По данному факту возбуждено административное дело. Выясняются все подробности.

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#женщина
#партия
#таможня
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В Лобне жителей нескольких домов эвакуировали из-за обнаружения взрывчатки в авто
Взрывчатку обнаружили в автомобиле в Лобне
19 февраля 2024, 12:27

Фото: iStock/SergeyIT

В Лобне на улице Дружбы во дворе дома №6 обнаружено взрывное устройство в автомобиле. В городе ввели режим «Загорск», а жителей близлежащих домов эвакуированы. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину возле автомобиля, в котором обнаружена взрывчатка. Его личность уже установлена. Сейчас его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.

Двор оцепили. Там работают взрывотехники. При этом жителей трёх домов по улице Мирная и одного по улице Дружбы временно эвакуировали.

Ранее сотрудники ФСБ выявили россиянина, который при поддержке СБУ планировал совершить теракт в отношении политика Запорожской области, применив самодельное взрывное устройство. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

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#двор
#взрывчатка
#сотрудники
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На базе подготовки сборных России в Новогорске обвалилась крыша бассейна
19 февраля 2024, 11:49

Фото: istockphoto/Kuzmik_A

В учебно-тренировочном центре «Новогорск» в Химкинском городском округе Московской области обвалилась крыша бассейна для синхронного плавания. Объект является ведущей федеральной спортивной базой, где сборные России готовятся к международным соревнованиям.
Как рассказали в министерстве спорта РФ, инцидент произошёл ночью, когда на территории спортивного объекта никого не было, поэтому никто не пострадал. На место оперативно прибыли аварийные службы. В настоящее время сотрудники ремонтных бригад и строители уже приступили к восстановительным работам. В Минспорта заверили, что никакой угрозы здоровью и жизни спортсменов и персонала базы нет.

Сейчас почти во всех видах спорта российские атлеты отстранены от международных стартов. Однако сотрудники спортивных федераций уверены, что спортсмены должны поддерживать форму, так как изоляция неминуемо закончится и необходимо соответствовать высоким международным стандартам в своих спортивных дисциплинах.

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#рф
#бассейн
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
19 февраля 2024, 11:41

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Власти Севастополя объявили воздушную тревогу, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Развожаев.
Местным жителям рекомендовано укрыться в бомбоубежищах или принять меры безопасности в домах.Движение морского и автомобильного транспорта временно прекращено.

Прежде сообщалось об объявлении воздушной тревоги на территории Украины. Сигналы оповещения сработали в нескольких областях, подконтрольных Киеву. Информации о повреждениях в настоящее время нет. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

В Брянской области был зафиксирован и уничтожен беспилотник ВСУ, сообщил глава региона Александр Богомаз. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Мошенники развели экс-начальника главного управления авиации ФСБ Гаврилова
19 февраля 2024, 11:37

Фото: iStock/Diy13

Бывший начальник главного управления авиации ФСБ и Герой России Николай Гаврилов отдал мошенникам полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.
Согласно сообщению, 65-летнему генерал-лейтенанту Гаврилову поступил звонок. Неизвестный представился директором ассоциации героев РФ и сообщил, что сбережения Гаврилова находятся под угрозой. Далее звонок переключили якобы на ФСБ и на работников Центробанка.

Мошенникам удалось убедить мужчину снять со своего счета в Сбербанке полтора миллиона рублей и переложить их на «безопасный счет». На это потребовалось четыре дня. 14 февраля Гаврилов осознал, что попался на удочку мошенников и пошел писать заявление в полицию.

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#мошенники
#фсб
#счёт
#сбережения
#рф
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Россиянин с 2018 года насиловал дочь и снимал это на видео
В Москве возбуждено дело против мужчины, который 6 лет насиловал дочь
19 февраля 2024, 11:34

Фото: iStock/Giuda90

50-летний житель Восточного Бирюлево более пяти лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь и снимал это на фото и видеокамеру. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, приводит ее слова «Лента.ру».
Следователи установили, что насилие над своей дочерью, не достигшей 14-летнего возраста, мужчина совершал с 2018 по 2024 годы. Акты насилия проходили как в квартире, так и на даче за городом. Девочка рассказала о произошедшем своей подруге, которая обратилась в правоохранительные органы.

Фигуранту уголовного дела вменяют статью «Изнасилование» и «Изготовление порнографических материалов».

В отношении москвича вскоре будет избрана мера пресечения.

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#ребёнок
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Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме звонков мошенников под видом мобильного оператора
19 февраля 2024, 11:18

Фото: Istockphoto / Tero Vesalainen

Жители Московской области столкнулись с применением новой схемы звонков от мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. Жители Московской области столкнулись с применением новой схемы звонков от мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Злоумышленники под видом сотрудников мобильного оператора сообщают человеку об истечении срока действия его сим-карты. Далее ему предлагают продлить договор дистанционно, просят назвать код из СМС и грозят блокировкой номера, если этого не сделать. Так мошенники пытаются получить данные для входа в личный кабинет абонента», – говорится в сообщении.
После этого злоумышленники смогут настроить переадресацию СМС на свой номер, чтобы перехватывать коды от онлайн-банка и получить доступ к другим сервисам, привязанным к номеру телефона.

Однако у сим-карты нет срока действия, и продлевать его не нужно, напомнили в министерстве.
«Чтобы обезопасить свои персональные данные, не сообщайте их звонящему с неизвестного номера. Не выполняйте действия, о которых он просит. Прервите разговор и уточните информацию в службе поддержки оператора по номеру на его официальном сайте», – предупредили в пресс-службе.
В Мингосуправления Московской области также рекомендовали ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности и отправить её родным.

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Уничтожен россиянин, готовивший теракт в отношении политика Запорожской области
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении политика Запорожской области
19 февраля 2024, 09:59

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ выявили россиянина, который при поддержке СБУ планировал совершить теракт в отношении политика Запорожской области, применив самодельное взрывное устройство. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного СБУ и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанный собирался устранить политика с помощью самодельного взрывного устройства, которое попытался установить на дно автомобиля. Действовал он при поддержке кураторов из СБУ, которые и передали ему СВУ и координировали его действия.

Уточняется, что при задержании Дятленко попытался оказать вооруженное сопротивление, в результате чего был нейтрализован ответным огнем. При этом никто из силовиков не пострадал.

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#политика
#сбу
#теракт
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В Королёве молодой человек украл у родителей девушки драгоценности на миллион рублей
19 февраля 2024, 09:12

Фото: iStock/PTG PRO

Полиция Королёва задержала 22-летнего приезжего из Нальчика по подозрению в краже ювелирных украшений из дома местных жителей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, молодой человек неоднократно приходил в гости к своей знакомой и во время визитов крал драгоценности, принадлежащие её родителям. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей», — говорится в сообщении.
Подозреваемого удалось задержать рядом с домом, где он снимал квартиру. Молодой человек рассказал, что украденное он сдавал в ломбард, а вырученные средства тратил на личные нужды. Выяснилось, что в 2023 году молодой человек был осуждён за аналогичное преступление, но тогда он крал у родителей другой своей приятельницы не ювелирные украшения, а деньги.

Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим кражам.

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#полиция
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#происшествие
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