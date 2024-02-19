Эвакуация жителей Лобни после обнаружения автомобиля со взрывчаткой завершена

50-летний житель Восточного Бирюлево более пяти лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь и снимал это на фото и видеокамеру. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, приводит ее слова «Лента.ру».