Эвакуация жителей Лобни после обнаружения автомобиля со взрывчаткой завершена

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Эвакуация жителей Лобни на фоне угрозы теракта завершилась, на месте работают специалисты. Об этом заявила временно исполняющий обязанности главы городского округа Анна Кротова.
«В нашем городе введён режим оповещения жителей о возможной угрозе террористического акта. Сотрудники силовых структур проводят проверочные мероприятия в центральном микрорайоне. Эвакуированы жители домов №4, 6 и 13 по улице Мирной и дом №1 по улице Дружбы. Сейчас эвакуация уже завершена, на месте работают специалисты. Пожалуйста, соблюдайте спокойствие, действуйте организованно, строго выполняйте указания сотрудников внутренних органов», – написала Кротова в своём телеграм-канале.Она добавила, что пункты эвакуации развёрнуты в зданиях средних школ №3 и №5. Подробную информацию можно получить в дежурной службе администрации по телефону 8 (495) 577-12-43.
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Лора Луганская