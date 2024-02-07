Силовики задержали на стройке в Одинцове новых россиян-уклонистов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сотрудники силовых структур во время рейда в Одинцове выявили 17 мигрантов, работающих в России в нарушение законодательства. Они также задержали пятерых граждан, которые, получив российское гражданство, не встали на воинский учёт. Об этом сообщил офицер военного следственного управления СКР по Одинцовскому гарнизону.
По его словам, во вторник офицеры ВСО Следственного комитета России по Одинцовскому гарнизону вместе с полицейскими провели рейд в коттеджном поселке «Берёзки».
Он добавил, что в военный комиссариат отправили ещё пятерых бывших мигрантов, получивших в прошлом году гражданство России и не вставших на воинский учёт.
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«В ходе рейда на стройплощадке выявлено 17 иностранных граждан, пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории России в нарушение миграционного законодательства. Их доставили в отдел по вопросам миграции и привлекли к административной ответственности», – сказал собеседник РИА Новости.
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Лора Луганская