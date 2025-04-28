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Против экс-замглавы управления имуществом Минобороны России открыли дело

СК открыл дело о хищении свыше 240 миллионов рублей при гособоронзаказе
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 240 миллионов рублей открыли в отношении экс-замглавы управления имуществом Минобороны России Олега Васенина. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, речь идет о хищении госимущества в особо крупном размере.
По информации следователей, Васенин отвечал за исполнение контракта между Управлением имущества спецпроектов МО РФ и ООО «Транслом» по оказанию услуг приемки вторсырья в 2022 году. Отмечено, что фигурант предоставил ложные документы о цене вторсырья и совершил хищение бюджетных денег в указанном размере. Сейчас Васенин арестован по ходатайству военного следователя.

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Журналистка-иноагент Таратута* объявлена в розыск
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Таратуту*
28 апреля 2025, 17:14

Фото: istockphoto/???? ??????

В розыск объявлена журналистка-иноагент Юлия Таратута*, информирует МВД России. На сайте ведомства сказано, что в отношении ведущей открыто уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе.
Статья, по которой ищут журналистку, неизвестна. Перед этим глава пресс-службы столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова говорила в беседе с РИА Новости, что против Таратуты* ведется дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента.

По информации следователей, проживающая за рубежом ведущая не дала информацию, которая необходима по закону об иноагентах. Данные нужно было предоставить не позже середины января.

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Студента-девственника обвинили в изнасиловании 14-летней девочки в Ульяновске
28 апреля 2025, 16:59

Фото: iStock/Alexander Semenov

В Ульяновске полиция задержала 18-летнего студента, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, передает «73 онлайн».
По словам молодого человека, школьница пытается отомстить ему за расставание, которое произошло еще до того, как ему исполнилось 18 лет. Студент заявил, что до сих пор является девственником.

Уточняется, что молодого человека арестовали на два месяца. 14-летняя заявительница рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что она действительно состояла в отношениях с задержанным, однако в октябре он агрессивно отреагировал на отказ в близости. По ее заверению, студент угрожал проломить девочке голову, если она не вступит с ним в интимные отношения.

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#студент
#человек
#изнасилование
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Посетителей «Бургер-Кинга» обвинили в изнасиловании девушки-инвалида в туалете
28 апреля 2025, 16:51

Фото: istockphoto/blinow61

Трех посетителей ресторана «Бургер-Кинг» в Москве обвинили в изнасиловании девушки-инвалида в туалете заведения. Как пишет Mash, все произошло 25 апреля в ТЦ «Шагал». Вячеслав, Эрдни и Очир в возрасте 24, 37 и 38 лет соответственно познакомились с будущей жертвой за несколько минут до инцидента.
Пока двое разговаривали с женщиной (матерью жертвы), третий уводил девушку-инвалида с шизотипическим расстройством в туалет. Неладное заподозрил один из уборщиков и рассказал обо всем матери потерпевшей, но та не отреагировала. Позже персонал отбил несчастную у злоумышленников, а менеджер вызвал полицейских. Уточняется, что жертва, скорее всего, могла не понимать всей сути происходящего. Известно, что трое мужчин приехали из Калмыкии.

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Вынесен приговор организаторам нелегальной экскурсии по Неглинке

Задержан мигрант по подозрению в подготовке теракта
#мир
#россия
#москва
#рестораны
#криминал
#мигранты
#изнасилование
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Вынесен приговор организаторам нелегальной экскурсии по Неглинке
Киму и Дубасу назначили 5,5 и 8,5 года колонии за нелегальную экскурсию
28 апреля 2025, 16:51

Фото: istockphoto/OlFedv

Организаторы нелегальной экскурсии, в результате которой погибли восемь человек, Александр Ким и Никита Дубас получили 5,5 и 8,5 года колонии соответственно. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента из-зала суда.
«Назначить Киму 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Никите Дубасу — 8,5 года заключения», — озвучила приговор судья.

Суд частично удовлетворил иски потерпевших, с фигурантов взыскали 14 миллионов рублей и судебные издержки, пять человек отказались от своих исковых требований. Подсудимым зачли время, проведенное под арестом на время рассмотрения дела и предварительного разбирательства.

Группа из восьми человек погибла на прогулке по столичным коллекторам Неглинки 20 августа 2023 года.

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#россия
#новости
#суд
#тюрьма
#криминал
#москва
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В порту Бендер-Аббаса в Иране произошел взрыв, названы причины
Министр МВД Ирана Момени: взрыв в порту Бендер-Аббаса произошел из-за халатности
28 апреля 2025, 16:20

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Халатность послужила причиной взрыва в порту иранского города Бендер-Аббас. Об этом заявил глава МВД исламской республики Искандар Момени, его слова приводит Mehr. Он подчеркнул, что виновников уже задержали и образовали комиссию для расследования инцидента.
«…Расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности нарушение правил безопасности и неосторожность», — сказал министр.

Момени добавил, что российские самолеты, которые прибыли в порт помочь потушить пожар, пока не задействованы, но их используют при надобности. Взрыв порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. По последней информации, 46 человек погибли, свыше 1200 человек пострадали.

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