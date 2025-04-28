Против экс-замглавы управления имуществом Минобороны России открыли дело

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Дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 240 миллионов рублей открыли в отношении экс-замглавы управления имуществом Минобороны России Олега Васенина. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, речь идет о хищении госимущества в особо крупном размере.
По информации следователей, Васенин отвечал за исполнение контракта между Управлением имущества спецпроектов МО РФ и ООО «Транслом» по оказанию услуг приемки вторсырья в 2022 году. Отмечено, что фигурант предоставил ложные документы о цене вторсырья и совершил хищение бюджетных денег в указанном размере. Сейчас Васенин арестован по ходатайству военного следователя.
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Никита Кротов