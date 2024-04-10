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Силовики задержали восемь человек по делу о незаконной миграции

Под Брянском и Смоленском задержали восемь человек по делу о незаконной миграции
10 апреля 2024, 18:35
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Брянской и Смоленской областях были задержаны восемь членов преступного объединения, которое занималось незаконной миграцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГСУ СК РФ.
Отмечается, что операция проведена совместно с сотрудниками следкома, полиции и Росгвардии.

«В Брянской и Смоленской областях задержаны участники преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией. Задержаны восемь активных участников преступной организации», — говорится в сообщении.


Уточняется, что в рамках уголовного дела проводится расследование по статьям 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

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Стала известна судьба лежащего в коме и признанного дезертиром ветерана СВО
Депутат ГД Иванов: Признанного дезертиром бойца в коме перевезут в Екатеринбург
10 апреля 2024, 19:15

Фото: istockphoto/Ridofranz

Участника специальной военной операции, почти год лежащего в коме, которого из-за бюрократической ошибки признали дезертиром, перевезут из госпиталя в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Об этом рассказал депутат Государственной думы Максим Иванов.
В беседе с URA.RU парламентарий сообщил, что сейчас там ему готовят место в одном из местных госпиталей. Родственники бойца ожидают документы о его увольнении с воинской службы. В Екатеринбурге уроженца Сухого Лога Свердловской области поместят в паллиативное отделение, где солдату будут обеспечены должный уход и помощь.

О том, что боец, впавший в кому в результате минно-взрывной травмы, признан самовольно оставившим часть, стало известно после обращения в военную прокуратуру с целью назначения ему причитающихся выплат. Тогда-то и выяснилось, что в части, где он служил, солдата считают дезертиром. После вмешательства надзорного ведомства ошибка была быстро устранена, а виновные понесли наказание.

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Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в военном госпитале с участниками СВО
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#наказание
#уход
#сво
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В Курской области украинский беспилотник убил двух детей
10 апреля 2024, 19:06

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинский дрон сбросил на автомобиль в Курской области взрывное устройство. В результате погибли три человека, включая двух детей, сообщил губернатора Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале 10 апреля.
«С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей», — написал Старовойт.
В связи с этим глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, добавив, что он разделяет с ними это огромное горе.

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Мусульмане отпраздновали Ураза-байрам в пострадавшем от наводнения Орске
Кунакбай Алкулов рассказал, где жители слушали намаз
10 апреля 2024, 19:03

Фото: istock / rio agusta

10 апреля все мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам. В этот день заканчивается священный месяц Рамадан, во время которого верующие отказывались от еды и питья до захода солнца. В пострадавшем от паводка Орске праздничный намаз прошёл на третьем этаже торгового комплекса на центральном рынке, так как Орская соборная мечеть находится в Старом городе, который сильно пострадал, об этом рассказал председатель приходского совета Орской соборной мечети Кунакбай Алкулов в беседе с редакцией «Ведомости».
По словам председателя приходского совета Орской соборной мечети Кунакбая Алкулова, в Орске проживает большая мусульманская община: с населением 189 195 человек порядка 45 000 – мусульмане. Из них около 14 000 человек – татары, 20 000 – казахи, 8000 – узбеки, а также есть башкиры, дагестанцы, таджики и киргизы.

«Звонят из Москвы – верховный муфтий России Равиль Гайнутдинов предлагает собрать для нас гуманитарную помощь, – звонят из Татарстана, из других городов и регионов», – рассказал Алкулов в беседе с редакцией «Ведомости».
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#муфтий
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Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в военном госпитале с участниками СВО
10 апреля 2024, 18:52

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская побеседовала с участниками спецоперации. Вместе с руководителем Благотворительного фонда «Линия сердца» Валентиной Шумиловой и замруководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье по медицинскому сопровождению Мариной Подвойской она посетила филиал №3 Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского Минобороны.
Участникам встречи рассказали, как и по каким вопросам можно обратиться к уполномоченному по правам человека в Московской области, а также в филиал фонда.
«На встрече поднимались вопросы помощи членам семьи, выплат, льгот ЖКХ, восстановления документов, в том числе водительских прав. Одному из участников встречи требуется помощь по жилищному вопросу. На встрече были военнослужащие из Одинцовского городского округа, а также из Подольска, Коломны, Шатуры и Жуковского. Все они переживают за близких. Кому-то нужна медицинская помощь для родителей, кому-то – помощь в оформлении документов для родных. Мы с коллегами все вопросы взяли на контроль», – рассказала Фаевская, слова которой цитирует пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
По словам правозащитника, в этом году прошло две подобных встречи. Они будут проводится и дальше на регулярной основе.

В конце беседы Валентина Шумилова вручила памятные подарки от Благотворительного фонда «Линия сердца». Сувениры военным вручила и Фаевская.

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#московская область
#подмосковье
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В Дубне ко Дню Победы запустили акцию «Стены смыслов»
10 апреля 2024, 18:38

Фото: Istockphoto / Olga Chetvergova

«Молодая Гвардия Единой России» вместе с торгово-развлекательным комплексом «Маяк» запустили акцию «Стены смыслов». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
«В преддверии 9 Мая молодогвардейцы выведут на большом медиафасаде ТРК видеоряд праздничного Парада 1945 года. Помимо этого, на стене покажут портреты и биографии участников Великой Отечественной войны», – уточнили в администрации.
Принять участие в акции может каждый житель Дубны. Для этого необходимо прислать по ссылке историю своего героя. Там нужно ответить на вопросы и заполнить простую гугл-форму.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

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#молодая гвардия
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала месяца устранили более 1,7 тыс. дефектов на детских площадках
10 апреля 2024, 18:33

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Свыше 1700 недочётов в содержании детских игровых площадок устранили с начала апреля в Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
«С начала апреля отработано 1 706 недочётов в содержании детских площадок. Это замечания, зарегистрированные в Системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), а также нарушения, о которых сообщали жители», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
Она добавила, что большая часть работ связана с уборкой мусора с прилегающих территорий и покраской игровых элементов. Кроме того, в случае необходимости были отремонтированы или заменены неисправные детали.

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В Подольском лесничестве началась вырубка аварийных деревьев
10 апреля 2024, 18:22

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 600 деревьев, находящихся в аварийном состоянии, планируется вырубить на территории Подольского лесничества в текущем году, в настоящее время эти работы уже ведутся, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В рамках государственного задания на 2024 год планируется вырубить 632 аварийных дерева. На данный момент уже убрано 104 таких дерева», — отмечается в сообщении.
Аварийными считаются деревья со структурными изъянами, это, в частности, гниль, оборванные корни или опасный наклон, при котором дерево может упасть и повредить государственное или частное имущество. Кроме того, опасно наклонившееся дерево представляет угрозу для здоровья и жизни людей.

При этом в ведомстве предупредили, что граждане не имеют права самостоятельно вырубать деревья, даже аварийные. За это предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

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#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
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Центробанк РФ поддержал введение механизма «второй руки» для пожилых людей
10 апреля 2024, 18:15

Фото: iStock/SIphotography

По данным РБК, Банк России поддержал внедрение механизма «второй руки» для переводов пенсионеров. Этот механизм защитит пожилых людей от мошенничества.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что на мошеннические уловки чаще всего попадаются именно пенсионеры.

Суть механизма «второй руки» заключается в том, что пожилые люди смогут привлекать для подтверждения банковских операций доверенное лицо. Это должен быть близкий человек, у которого будет право самостоятельно блокировать подозрительные переводы.

«Мы банкам рекомендовали такой сервис, но считаем, что было бы правильно закрепить его законодательно», — отметила Набиуллина, презентуя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
С августа 2021 года такой механизм носит рекомендательный характер: банки должны предоставить сервис «второй руки» своим клиентам, которые относятся к категории людей с инвалидностью или к маломобильной группе граждан, а также пожилым людям (к ним по документу относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет).

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#право
#цб
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В Подмосковье отремонтируют 12 детских школ искусств и домов культуры
10 апреля 2024, 17:43

Фото: пресс-служба правительства МО

Работа по приведению в порядок зданий ДК и детских школ искусств продолжается в Московской области, в текущем году планируется капитально отремонтировать девять таких объектов и выполнить точечные работы еще на трёх, сообщает пресс-служба правительства региона.
Важность этой работы отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В Подмосковье большая сеть учреждений культуры, их посещают около 260 тысяч жителей разного возраста. Творческие занятия, тематические клубы, мероприятия и концерты – это всё очень востребовано, и мы стараемся модернизировать объекты, которые притягивают людей, создавать там комфортные условия», — сказал глава региона.
В частности, в текущем году планируется завершить реконструкцию культурно-досугового центра «Заря» в Балашихе, а также капитально отремонтировать местную детскую школу искусств №3.

Запланирован также капитальный ремонт Ступинской детской школы искусств, а в местном ДК отремонтируют концертный зал филармонии и большой хореографический зал, а также библиотеку.

Климовске ведётся капитальный ремонт ДК имени 1 Мая, а в Дубне ремонтируют ДК «Октябрь». В Шатуре планируется обновить Центральный Дом культуры им. Н.Н. Нариманова, в Павловом Посаде — ДК «Павлово-Посадский», а в ДК «Мир» в Домодедове будет капитально отремонтирован большой актовый зал.

Кроме того, ремонтные работы проведут в Чеховской и Ивантеевской детских школах искусств.

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#андрей воробьёв
#дом культуры
#школа искусств
#московская область
#подмосковье
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