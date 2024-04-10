Силовики задержали восемь человек по делу о незаконной миграции

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В Брянской и Смоленской областях были задержаны восемь членов преступного объединения, которое занималось незаконной миграцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГСУ СК РФ.
Отмечается, что операция проведена совместно с сотрудниками следкома, полиции и Росгвардии.
Уточняется, что в рамках уголовного дела проводится расследование по статьям 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
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«В Брянской и Смоленской областях задержаны участники преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией. Задержаны восемь активных участников преступной организации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках уголовного дела проводится расследование по статьям 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
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Артем Кузьмин