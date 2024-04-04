​В Москве задержан экс-глава ОВД «Коммунарский» Тургенев за организацию незаконной миграции

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В Москве силовики задержали бывшего главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, сотрудники ФСБ задержали Тургенева 3 апреля. Кроме того, вместе с ним взяли и старшего инспектора отдела по вопросам миграции капитана Магана.
Следствие подозревает, что высокопоставленные сотрудники полиции организовали с коллегами преступную группу. Они фиктивно ставили на учёт иностранных граждан и получали за это деньги. По предварительным данным, они помогли нелегально получить регистрацию более чем тысяче мигрантам. В текущем году Тургенев вышел на пенсию.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.
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Следствие подозревает, что высокопоставленные сотрудники полиции организовали с коллегами преступную группу. Они фиктивно ставили на учёт иностранных граждан и получали за это деньги. По предварительным данным, они помогли нелегально получить регистрацию более чем тысяче мигрантам. В текущем году Тургенев вышел на пенсию.
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Элина Позднякова