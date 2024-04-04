В Челябинской области пресекли канал незаконной миграции

Видео: Telegram-канал МВД «Медиа»
В Челябинской области задержали 17 человек, которые организовали канал нелегальной миграции об этом сообщает МВД «Медиа».
«По предварительным данным, участники преступной группы оказали содействие в легализации более тысячи иностранных граждан. Они предоставляли услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания, изготовлению поддельных трудовых договоров, формированию документов для получения гражданства РФ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для этого использовались фиктивные медсправки и данные о прохождении необходимых комиссий.
По факту организации канала незаконной миграции возбуждено уголовное дело.
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