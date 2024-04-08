В Москве задержали сотрудников института русского языка за организацию незаконной миграции

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В Москве задержали пятерых человек, среди которых оказались и сотрудники института имени Пушкина, которые выдавали незаконные сертификаты мигрантам о знании русского языка для получения вида на жительство. Об этом говорится в официальном Telegram-канале СК РФ.
Следствие установило, что 11 декабря прошлого года группа лиц, в том числе сотрудники ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина» незаконно выдавали мигрантам сертификаты, подтверждающие знание русского языка, чтобы они могли получить вид на жительство.
Следователи установили людей, причастных к этому преступлению. После чего пятерых подозреваемых задержали полицейские. В ходе обысков у них обнаружили документы, доказывающие их причастность.
Сейчас сотрудники СК РФ выявляют все обстоятельства преступной деятельности и устанавливают соучастников.
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«При этом подавляющая часть иностранцев, получивших сертификаты, фактически такими знаниями не обладала. Указанные преступные действия способствовали оформлению вида на жительство на территории Московского региона», — уточняется в сообщении.
Следователи установили людей, причастных к этому преступлению. После чего пятерых подозреваемых задержали полицейские. В ходе обысков у них обнаружили документы, доказывающие их причастность.
Сейчас сотрудники СК РФ выявляют все обстоятельства преступной деятельности и устанавливают соучастников.
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Элина Позднякова