Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Оператора карт «Мир» решили привлечь к борьбе с отмыванием денег

Оператора карт «Мир» решили привлечь к борьбе с отмыванием денег

РБК: Оператора карт «Мир» хотят привлечь к борьбе с отмыванием денег
14 мая 2024, 03:42
Фото: РИА Новости / Игорь Егоров

Фото: РИА Новости / Игорь Егоров

Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт в область регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления сведений об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Об этом информирует РБК.
Стоит отметить, что сейчас эту информацию финразведка запрашивает у банков. Собеседник издания сообщил, в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы.

Принятие такого решения снизит нагрузку на банки, избавив их от необходимости перенаправлять запросы в РФМ.



До этого стало известно, что в России арестовали бывшие активы спонсировавшего ВСУ производителя водки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу к 2025 году

Россия увеличила доходы с продажи нефти и газа

Патрушев: Урожай 2024 года обеспечит России продовольственную безопасность

#банки
#мир
#карта «мир»
В России арестовали бывшие активы спонсировавшего ВСУ производителя водки
Суд Курска арестовал бывшие российские активы производителя водки «Хортиця»
14 мая 2024, 01:21

Фото: istock / Nordroden

Ленинский районный суд Курска бывшие российские активы холдинга Global Spirits, производимого водку «Хортиця». Об этом информирует РБК.
В публикации со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов отмечают, что судебная инстанция 6 мая арестовала 7 юридических лиц, которые до этого были связаны с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгением Черняком*. Взыскателем по делу указана Генеральная прокуратура России.

В статье также упоминается «Крымский винный дом», «Феодосийский завод коньяков и вин», ликеро-водочные заводы «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в Московской области. Помимо этого, речь идет о дистрибуторах «Стандарт качества», «Традиции успеха» и «Новый уровень».

В декабре 2023 года сообщалось, что активы спонсировавшего Вооруженные силы Украины производителя водки «Хортиця» захотели передать под управление Росимущества.

Ранее на Украине оценили размер транша от замороженных российских активов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу к 2025 году

Россия увеличила доходы с продажи нефти и газа

Патрушев: Урожай 2024 года обеспечит России продовольственную безопасность

*внесен в российский список террористов и экстремистов
#суд
#водка
#завод
#прокуратура
#всу
#активы
#рф
#заводы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу к 2025 году
13 мая 2024, 20:41

Фото: worldbank.org

Огромный государственный долг США и чрезмерные расходы правительства могут привести к финансовой катастрофе для страны уже к 2025 году. Такое мнение у себя в блоге на LinkedIn высказал экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Он указал, что увеличение расходов и повышение налоговых ставок, совпадающие с установкой предела государственного долга, могут привести к этому.

Международный валютный фонд (МВФ) также прогнозирует, что к 2024 году государственный долг США превысит 123% от ВВП страны и будет продолжать расти, достигнув почти 134% к 2029 году. Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин отметил, что богатые страны, включая США, оказались в трудном положении из-за проблем с государственным долгом.

За время президентства Джо Байдена государственный долг США вырос до рекордных 34,4 триллиона долларов, по сравнению с 28 триллионами в 2021 году, когда он вступил в должность президента.

Читайте также:

Министр финансов США призналась, что госдолг страны пугает ее

Госдолг США превысил 34 триллиона долларов

Россия резко снизила вложения в госдолг США
#сша
#страны
#министр
#фонд
#ввп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломне запустят производство изделий из полиуретана
13 мая 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятие «Коломенское производство полиуретанов» построит новый цех. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, который выдал разрешение на строительство. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству.
«Подготовить и оформить все необходимые согласования и документы для оперативного начала стройки застройщику помог персональный менеджер. Это позволило получить разрешение на строительство с первого раза и в короткие сроки. Застройщик планирует запустить в Коломне цех по производству полиуретановых изделий в марте 2025 года. С его введением в эксплуатацию там будут выпускать около 1,5 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект составят 175 млн рублей», – говорится в сообщении.
Площадь объекта превысит 2 тыс. кв. м. В Коломне начнут выпускать полиуретановые и резинотехнические изделия для металлургии и горнодобывающей отрасли методом машинной заливки. В ассортименте продукции будут уплотнения, ролики, листы и плиты, корпусные детали рабочих колёс для специализированного горно-обогатительного оборудования.

В ведомстве напомнили, что подать заявку на сопровождение в ЦСС можно по электронной почте css@mosreg.ru, на сайте или позвонив по телефону 8(498) 602-00-00. Все услуги оказываются бесплатно.

Читайте также:

Агрофабрика модернизирует производство в Луховицах за 650 млн рублей

Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по экспорту

Предпринимателей Подмосковья приглашают на бизнес-тренинги
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#коломна
#строительство
#главгосстройнадзор мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агрофабрика модернизирует производство в Луховицах за 650 млн рублей
13 мая 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Агрофабрика «Натурово» модернизирует производство в городском округе Луховицы. Планируется, что объём инвестиций превысит 650 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На первом этапе модернизации на предприятии установили автоклав для стерилизации овощей и производственную линию по розливу напитков с натуральным яблочным соком прямого отжима. Там будут выпускать более 20 тыс. бутылок в сутки. Первую партию продукции уже отправили в крупнейшие сетевые магазины по всей России.
«За счёт запуска новых производственных линий, в которые инвестировано около 100 млн рублей, на предприятии дополнительно создали 50 рабочих мест. Объём инвестиций в реализацию всего проекта модернизации оценивается более чем в 650 млн рублей. Позже на предприятии планируют запустить новые линии для консервации овощей и фруктов, а также по производству джемов, варенья и конфитюров. Целиком проект инвестор рассчитывает реализовать за 10 лет», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Бренд «Натурово» был создан в 2013 году, а само предприятие работает на рынке 29 лет. В Калининграде и Подмосковье организован полный цикл работ с овощами и фруктами – от хранения и переработки до упаковки готовой продукции.

Сегодня в линейке выпускаемой продукции агрофабрики – более 300 наименований. Это соления, консервы, варёные овощи, соусы, напитки, соки, морсы, джемы и многое другое. Компания производит более 3 тонн готовой продукции в месяц.

В ближайшее время «Натурово» планирует запустить первый в Подмосковье фирменный магазин. Он будет работать на территории предприятия в Луховицах.

Читайте также:

Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по экспорту

Предпринимателей Подмосковья приглашают на бизнес-тренинги

В Павловском Посаде проведут встречу-консультацию с предпринимателями
#екатерина зиновьева
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#предприятие
#модернизация
#луховицы
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Леонков объяснил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны РФ
Аналитик Леонков назвал ожидаемым предложение кандидатуры Белоусова
13 мая 2024, 17:20

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что на должность министра обороны предложили назначить Андрея Белоусова для того, чтобы отладить механизмы в экономическом блоке армии.
«То, что произошло, это было ожидаемо, так как современная обстановка и то, что мы получаем в ходе специальной военной операции, требует изменения или отлаживания механизма, прежде всего экономического, в нашей армии», — высказал своё мнение в беседе с RT Леонков.

А военный эксперт Виктор Литовкин считает, что решающим фактором назначения Белоусова стал его опыт в бюрократических делах.

«Произошло объединение в одних руках вопросов, связанных с обеспечением материально-технических и организационно-правовых нужд армии. При Белоусове мы увидим внедрение в продукцию ВПК ряда инноваций. На более высокий уровень выйдет логистика техники и припасов в зону СВО, а законы и подзаконные акты будут своевременно переделываться под актуальные нужды», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Литовкин.

Ранее кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов в Совете Федерации РФ заявил, что необходимо работать над обеспечением жильём участников специальной военной операции.

Читайте также:

Кандидат на пост министра обороны РФ Белоусов сделал первое заявление

Белоусов не вошёл в новый кабинет министров

Первый вице-премьер Белоусов сохранит свой пост в новом правительстве
#пост
#мнение
#сво
#законы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по экспорту
13 мая 2024, 15:19

Фото: iStock/Tryaging

Бесплатный вебинар на тему «Современные возможности для экспорта» проведут для представителей малого и среднего бизнеса Московской области в четверг, 23 мая, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«На вебинаре планируется осветить все вопросы, касающиеся логистического сопровождения авиапоставок грузов из России. В частности, будет поднята тема таможенного администрирования и складских услуг, возможность комбинации перевозок по воздуху с перевозками по земле и по морю, а также рассмотрены дополнительные виды услуг — страхование, таможенное оформление, упаковка и сертификация», — говорится в сообщении.
Спикером на вебинаре станет глава департамента авиационных перевозок компании «Мэйджор Карго Сервис» Дмитрий Шмелев.

Вебинар продлится час — с 11:00 до 12:00. Для участия желающим надо зарегистрироваться до 23 мая по ссылке.

Читайте также:

Предпринимателей Подмосковья приглашают на бизнес-тренинги

В Павловском Посаде проведут встречу-консультацию с предпринимателями

Власти Павлово-Посадского округа обсудили актуальные вопросы местного бизнеса
#вебинар
#мсп
#предприниматели
#бизнес
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия увеличила доходы с продажи нефти и газа
Минфин: нефтегазовые доходы России увеличились на 82,2% за четыре месяца
13 мая 2024, 12:03

Фото: iStock/Egor Maltsev

Российские нефтегазовые доходы выросли за первый квартал текущего года до 4,1 триллиона рублей, сообщает Минфин.
Это на 82,2% больше, нежели аналогичный прошлогодний период. Рост объясняется повышением ценника на экспорт черного золота РФ, а также единовременным поступлением доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за последний квартал прошлого года. Такая выплата связана с поправками закона в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

В частности, в апреле доходы составляют более 1,2 триллиона рублей, это меньше, чем мартовские 1,3, даже если учесть разницу в количестве дней, однако выше январских и февральских показателей.

Итого доходы российского бюджета за первый квартал 2024 года достигли 7,526 триллиона рублей, что на 36,8 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По мнению Минфина, результат говорит за себя, он значительно превышает запланированную динамику. Расходы же выросли на 21,5 процента, до 13,168 триллиона рублей. Так, бюджетный дефицит составил 1,484 триллиона. Согласно итогам года, он запланирован в размере 1,595 триллиона.

Читайте также:

Минфин опубликовал условия обмена замороженными активами

Минфин предложил увеличить в 100 раз поступления в бюджет от приватизации

Минфин США внёс 10 человек и 12 компаний в санкционный список по Белоруссии
#бюджет
#расходы
#рост
#дефицит
#минфин
#доплаты
#доходы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патрушев: Урожай 2024 года обеспечит России продовольственную безопасность
12 мая 2024, 15:38

Фото: istockphoto/Aleksandr Rybalko

Урожай, собранный в России в 2024 году, будет достаточным для обеспечения продовольственной безопасности страны. Сложные погодные условия и заморозки в некоторых регионах этому не помешают.
Об этом заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев. На заседании комитета Государственной думы по аграрным вопросам он отметил, что, несмотря на трудности, в этом году стоит ожидать не только урожая в необходимых объёмах. То же самое можно отнести к продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продуктов переработки.

По словам Патрушева, это позволит в достаточной степени насытить внутренний рынок, а также продолжать должным образом выполнять экспортные обязательства. Он подчеркнул, что это является не только заслугой работы аграриев, работающих в любых, даже самых сложных условиях, но и результатом постоянной поддержки государством сельскохозяйственной отрасли.

Читайте также:

Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера

Патрушев озвучил причины паводков в Оренбургской и Курганской областях

Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля
#рынок
#премьера
#министр
#сельское хозяйство
#урожай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силуанов пообещал возврат к «нормальному» бюджетному процессу
12 мая 2024, 14:35

Фото: сайт Кремля

Для стабилизации инфляционных процессов необходимо двигаться в сторону возврата к «нормальному» бюджетному процессу. Об этом заявил кандидат на пост министра финансов РФ Антон Силуанов.
Выступая на заседании комитета Государственной думы по бюджету он сообщил о заинтересованности правительства в том, чтобы все депутаты участвовали в этом процессе. В частности, те задачи, которые поставил президент, и которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований, будут решаться через внесение поправок в закон о бюджете, уточнил Силуанов.

Среди основных задач министерства финансов он назвал поддержку людей, нуждающихся в государственной помощи, технологический суверенитет и обеспечение безопасности государства. Исходя из этих целей будут определяться бюджетные приоритеты, заключил кандидат на должность главы Минфина.

Читайте также:

Новак анонсировал переход России к новой модели экономического развития

Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров

«Незачем чинить то, что работает»: Мишустин, Абрамченко, Силуанов — кто покинет кабмин РФ
#президент
#закон
#депутаты
#министерство
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф