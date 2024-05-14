Оператора карт «Мир» решили привлечь к борьбе с отмыванием денег

Фото: РИА Новости / Игорь Егоров
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт в область регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления сведений об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Об этом информирует РБК.
Стоит отметить, что сейчас эту информацию финразведка запрашивает у банков. Собеседник издания сообщил, в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы.
Принятие такого решения снизит нагрузку на банки, избавив их от необходимости перенаправлять запросы в РФМ.
До этого стало известно, что в России арестовали бывшие активы спонсировавшего ВСУ производителя водки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Принятие такого решения снизит нагрузку на банки, избавив их от необходимости перенаправлять запросы в РФМ.
До этого стало известно, что в России арестовали бывшие активы спонсировавшего ВСУ производителя водки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак