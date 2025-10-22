Психолог Лунюшин объяснил, почему женщине необходимо работать даже в браке с обеспеченным мужчиной
Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин в разговоре с ИА RuNews24.ru рассказал, почему женщине необходимо работать даже в отношениях с обеспеченным мужчиной.
По словам Лунюшина, стабильный доход партнера может существенно изменить мотивацию женщины к работе. Вместо стремления заработать деньги, она начинает искать альтернативные причины для своей трудовой деятельности. Одной из них становится социальное взаимодействие.
Работа играет важную роль в предотвращении интеллектуальной деградации, подчеркнул психолог. Когда женщина остается дома и обязанности ограничиваются домашними делами, ее навыки и умения постепенно начинают угасать. Отсутствие новых знаний и интеллектуальных задач приводит к снижению внимания, памяти и восприятия окружающего мира. В результате круг интересов женщины сужается, и интерес к жизни может уменьшиться.
Лунюшин отметил, что есть и исключения. Люди, активно занимающиеся хобби, путешествиями или самообразованием, поддерживают свою интеллектуальную активность. Для таких женщин работа может стать способом расширить горизонты и реализовать свой творческий потенциал.
Поддерживая свою профессиональную деятельность, женщина не только сохраняет умственную остроту, но и чувствует свою значимость и самореализацию.
«Самореализация через работу — важнейший аспект психологического благополучия», — заключил эксперт.