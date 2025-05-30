Симоньян: «Кома мужа меня подкосила, нет сил на конфликты»
Симоньян рассказала о влиянии комы Кеосаяна на ее жизнь
Маргарита Симоньян призналась, что кома мужа, Тиграна Кеосаяна, сильно повлияла на ее жизнь.
Она рассказала, что долгое время не могла найти в себе силы вести соцсети и избегает конфликтов. Теперь журналистка носит то, что ей нравится.
В своем Telegram-канале Симоньян попросила подписчиков воздержаться от негативных комментариев. Она боится, что из-за хейтеров потеряет возможность общаться с поддерживающими ее людьми в трудный период.
Состояние Тиграна Кеосаяна, находящегося в медикаментозной коме после клинической смерти, остается тяжелым. Он находится в ней уже четыре месяца.
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