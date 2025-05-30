Симоньян: «Кома мужа меня подкосила, нет сил на конфликты»

30 мая 2025, 17:15

Симоньян рассказала о влиянии комы Кеосаяна на ее жизнь

Маргарита Симоньян ( Фото: Telegram @msimonyan )

Маргарита Симоньян призналась, что кома мужа, Тиграна Кеосаяна, сильно повлияла на ее жизнь.