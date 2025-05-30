Настасья Самбурская уехала в санаторий на выходные за 140 тысяч рублей
Актриса Настасья Самбурская отправилась в санаторий на выходные по программе перезагрузки и снижения веса за 140 тыс рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
По данным Telegram-канала, программа с размещением обойдется в 146 тыс рублей. В стоимость входит проживание, питание, посещение спа-центра и тренажерного зала, различные лекции и мастер-классы, а также комплекс лечебно-оздоровительных процедур.
Ранее Самбурская сообщала, что в качестве отдыха в праздничные дни может позволить себе только санаторий.
*Запрещен в РФ
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