Настасья Самбурская уехала в санаторий на выходные за 140 тысяч рублей

30 мая 2025, 16:59

Настасья Самбурская (Фото: Instagram*/samburskaya)

Актриса Настасья Самбурская отправилась в санаторий на выходные по программе перезагрузки и снижения веса за 140 тыс рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».