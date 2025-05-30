СК: В Москве предотвратили теракт, который готовила Украина
Теракт, который готовили украинские спецслужбы, предотвратили в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
«В отношении фигуранта по выявленному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта», — прокомментировала она.
Петренко уточнила, что задержанному уже предъявили обвинение, в его отношении избрали меру в виде заключения под стражу. В настоящее время расследуется уголовное дело о публичном оправдании терроризма, возбужденное в отношении одного из местных жителей. У задержанного нашли телефон, где была переписка с украинскими спецслужбами, заключила Петренко.