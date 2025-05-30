«Жизнь продолжается»: Навка рассказала о состоянии Чернышева спустя год после ухода Заворотнюк
Фигуристка Навка заявила, что вдовец Заворотнюк Чернышев чувствует себя нормально
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о состоянии фигуриста Петра Чернышева, вдовца актрисы Анастасии Заворотнюк.
«Все нормально. Петя работает, он живет, у него есть дочка, жизнь продолжается. Он помнит, любит», — поделилась спортсменка.
Навка подчеркнула, что не хочет разговаривать на эту тему.
29 мая, в годовщину смерти актрисы, Чернышев посетил могилу Заворотнюк на Троекуровском кладбище, дочь и сын Анастасии от предыдущего брака также почтили ее память.
Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни 29 мая 2024 года, ей было 53 года.
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