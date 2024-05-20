Симоньян назвала достойную зарплату для генерала

Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян выжили при жёсткой посадке вертолёта на границе с Азербайджаном, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местные СМИ.