Симоньян назвала достойную зарплату для генерала

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Российским генералам необходимо платить миллион рублей, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Почему может, какой-нибудь там вице-президент, какой-нибудь госкомпании, или какой-нибудь конторы получать 10 миллионов, а генерал, который жизнь положил на защиту своей Родины, не может получать миллион?» – задалась вопросом журналистка.
По ее словам, если государственный бюджет будет выделен надлежащим образом, денег будет достаточно для выплаты такой зарплаты.
Симоньян добавила, что речь ведется обо «всех людях в погонах». Также она отметила необходимость «справедливизации» распределения доходов и расходов.
Ранее главный редактор RT назвала людей в погонах элитой России.
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Александр Климов