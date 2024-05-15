Симоньян отреагировала на информацию о ранении премьера Словакии

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения СМИ о ранении премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Свое мнение Маргарита Симоньян высказала в Telegram-канале.
Ранее в СМИ сообщили о ранении Роберта Фицо в ходе стрельбы. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия. Выстрелы раздались после заседания кабмина Словакии, когда политик вышел к общественности.
Как написала Симоньян, ранен человек, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода.
«Бицепс каменный»: Симоньян заявила, что у Кадырова отменное здоровье
Симоньян допустила, что США вскоре начнут помогать отправлять наёмников на Украину
Симоньян о защите Путиным жителей Тюменской области: Если бы все начальники были такими
Ранее в СМИ сообщили о ранении Роберта Фицо в ходе стрельбы. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия. Выстрелы раздались после заседания кабмина Словакии, когда политик вышел к общественности.
Как написала Симоньян, ранен человек, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода.
«Вот так они работают. Ч.Т.Д», — написала она.Читайте также:
«Бицепс каменный»: Симоньян заявила, что у Кадырова отменное здоровье
Симоньян допустила, что США вскоре начнут помогать отправлять наёмников на Украину
Симоньян о защите Путиным жителей Тюменской области: Если бы все начальники были такими
Алёна Самарева