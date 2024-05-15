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Симоньян отреагировала на информацию о ранении премьера Словакии

15 мая 2024, 16:48
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения СМИ о ранении премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Свое мнение Маргарита Симоньян высказала в Telegram-канале.

Ранее в СМИ сообщили о ранении Роберта Фицо в ходе стрельбы. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия. Выстрелы раздались после заседания кабмина Словакии, когда политик вышел к общественности.



Как написала Симоньян, ранен человек, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода.

«Вот так они работают. Ч.Т.Д», — написала она.
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#словакия
#политика
#стрельба
#маргарита симоньян
Покушение на Фицо: Почему пророссийского политика пытались убить в Европе
15 мая 2024, 17:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.
О том, за что Фицо пытались убить, почему его называют пророссийским политиком и как он влияет на спецоперацию на Украине, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Роберт Фицо родился 15 сентября 1964 года в городе Топольчаны в Чехословакии (с 1993 года Словацкая Республика). В 1986 году окончил юридический факультет Университета Коменского в Братиславе. С 2000 года Фицо — член Словацкой ассоциации юристов.

Роберт Фицо премьер-министр Словакии


После победы Н-СД на парламентских выборах летом 2006 года Роберт Фицо создал правительственную коалицию.

Через шесть лет Роберт Фицо вновь стал премьер-министром. Политик впервые в истории независимой Словакии сформировал однопартийное правительство. Зимой 2013 года Н-СД выдвинула Фицо своим официальным кандидатом на пост президента Словакии. Примечательно, что при власти Роберта Фицо экономика в стране была стабильной.

Отношение Фицо к Украине


Весной прошлого года, являясь лидером парламентской оппозиции, Фицо неоднократно отмечал, что хочет прекратить поставки оружия Украине. Спустя несколько месяцев благодаря Роберту Фицо правительство страны заблокировало выделение республикой нового пакета военной помощи киевскому режиму на 40,3 миллиона евро.

Фицо также был против вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Премьер-министр Словакии утверждал, что это абсолютно глупое и бессмысленное политическое решение.

По словам Фицо, Словакия поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства. Однако никаких поставок оружия Киеву не будет, ведь это лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв.


Фицо пророссийский политик


Отношение Роберта Фицо к антироссийским санкциям является отрицательным. Премьер Словакии не поддерживает санкционное давление со стороны Запада на Россию. Фицо считает, что антироссийские санкции негативно влияют на жителей Словакии.

Фицо многократно заявлял, что отвергает представление, что России якобы не существует: По словам политика, Словакия заинтересована в хороших отношениях с РФ.

Участие Фицо в скандалах


В мае 2022 года года парламент Словакии проголосовал против лишения депутатской неприкосновенности Роберта Фицо. Прокуратура республики выдвигала обвинение против Фицо за создание организованной преступной группы.

В это же время Фицо отказался присутствовать на выступлении украинского лидера Владимира Зеленского перед депутатами парламента с помощью телемоста, обвинив его в том, что он регулярно обманывает не только Украину, но и все мировое сообщество.

Покушение на жизнь премьер-министра Словакии


15 мая 2024 года в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, сам Фицо серьёзно ранен.

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#словакия
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Запад заказал убийство Фицо из-за его пророссийской позиции
15 мая 2024, 16:57

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В премьер-министра Словакии Фицо стреляли по заказу западных спецслужб. Так считает политолог, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.
«Это покушение со стороны сотрудников ЦРУ или MI6. Есть ещё премьер-министр Венгрии, но Роберт Фицо – человек, который занимает явно пророссийские позиции, блокирует многие инициативы сообществ ЕС, Еврокомиссии, военизированных структур, в том числе НАТО», — заявил Сорокин в беседе с «Абзацем».

По его словам, подобные методы указывают на то, что для Запада не существует легальных возможностей, чтобы удержать ситуацию.

Напомним, Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу. По предварительным данным, политика ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. По последним данным, ​премьеру Словакии оказали медпомощь, его жизнь ​находится вне опасности.

Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

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Швейцария может разрешить поставку оружия в воюющие страны
Швейцария может отменить запрет на экспорт оружия в воюющие страны
15 мая 2024, 16:40

Фото: iStock/william87

Власти Швейцарии приступили к рассмотрению вопроса отмены запрета на экспорт вооружения в воюющие страны. Об этом сообщается на сайте Федерального совета государства.
Отмечается, что 15 мая Федеральный совет открыл процедуру консультаций по внесению изменений в федеральный закон о военном имуществе. Его планируют дополнить новой статьёй, которая позволит совету в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения экспорта вооружения,когда этого требуют интересы внешней политики или безопасности.

При этом, Федеральный совет продолжит нести ответственность за соблюдение международных обязательств в Швейцарии. В первую очередь речь идёт о законе о нейтралитете.

Так, применение исключительной юрисдикции может, например, пригодиться при экспорте запчастей в рамках промышленного сотрудничества между швейцарскими компаниями и фирмами стран-союзниц, «внезапно» вовлечённых в конфликт.

Консультации будут проводиться до 4 сентября текущего года.

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Путин объяснил, почему назначил главой МО Белоусова
Путин связал назначение Белоусова с увеличившимися расходами на оборону
15 мая 2024, 16:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу. Слова российского лидера приводит ТАСС.
По словам главы российского государства, назначение Андрея Белоусова на должность руководителя Минобороны РФ связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс и безопасность в текущем году. Отмечается, что расходы на область ВПК в 2024 году равна порядка 8,7% от ВВП.

Путин подчеркнул, что Белоусов осознает, как «вписать» экономику армии и военно-промышленного комплекса в общую экономику России. Президент добавил, что Белоусов был выбран на этот пост еще и потому, что страна «обязана распорядиться ресурсами рачительно и эффективно».

Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска по всем направлениям ежедневно улучшают свое положение.

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Делегация талибов* не смогла вовремя вылететь в Казань из-за беспилотника
Вылет делегации талибов* в Казань задержался из-за атаки дрона на Татарстан
15 мая 2024, 16:14

Фото: iStock/Mansour-Ibrahimi

Вылет делегации «Талибана»* в Казань задержался из-за атаки беспилотника на республику Татарстан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что борт с афганскими чиновниками должен был вылететь из Москвы в 8:45 мск, но был задержан из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, представители движения талибов* примут участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Напомним, сегодня, 15 мая в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном. Дрон был сбит около 7.30 мск.

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Появились изменения в командовании войск военных округов
Генерал Анашкин назначен врио главы Южного военного округа
15 мая 2024, 16:11

Фото: сайт Кремля

Врио командующего войсками Южного военного округа стал генерал-полковник Геннадий Анашкин, а врио командующего войсками Восточного военного округа стал генерал-лейтенант Александр Санчик. Такая информация появилась на сайте Кремля в перечне участников встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
По данным ТАСС, Анашкин ранее командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией. Санчик же занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

Кроме того, сообщается, что генерал-полковник Александр Лапин, как м прежде, возглавил Ленинградский военный округ, а генерал-полковник Сергей Кузовлев — Московский.

Начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России генерал-полковник Александр Лапин был назначен командующим Ленинградским военным округом 31 марта текущего года. Напомним, что округ был воссоздан президентом России Владимиром Путиным в конце февраля текущего года. В его границы вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ и город федерального значения Санкт-Петербург.

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Путин встретился с чиновниками, покинувшими правительство
15 мая 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принял в Кремле чиновников, работавших в прошлом составе правительства, но не вошедших в новый кабинет.
Президент поблагодарил их за работу, заявил о присуждении госнаград и обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия.

Так, Виктория Абрамченко координировала работу Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, вопросы экологии и агропромышленного комплекса. Теперь этим будет заниматься Дмитрий Патрушев.

Экс-министр энергетики Николай Шульгинов рассказал, что отрасль прошла непростой период. Перед энергетикой стоят новые задачи. Пост главы Минэнерго получил экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На посту экс-главы Минспорта Олега Матыцина сменил Михаил Дегтярев, который ранее возглавлял Хабаровский край.

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#владимир путин
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#кремль
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В США сделали шокирующее заявление о переговорах РФ и Украины
Блинкен: США поддержат решение Украины о мирных переговорах с Россией
15 мая 2024, 15:27

Фото: iStock/sb2010

Штаты поддержат решение Украины о мирных переговорах с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает РИА Новости. При этом, по словам Блинкена, решения, которые касаются начала переговоров, должна принимать сама Украина, а не США или любая другая страна.

Он добавил, что в случае, если Киев проявит «серьезный интерес к участию в переговорах», Вашингтон поддержит любое решение Украины по прекращению боевых действий.

Ранее госсекретарь США заявил, что нынешний этап конфликта критический для Украины. Он подчеркнул, что «предстоящие недели и месяцы потребуют многих усилий от украинцев», так как российская армия успешно продвигается на нескольких участках фронта.

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#сша
#украина
#россия
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В Эстонии приняли закон, позволяющий направить Киеву замороженные активы РФ
15 мая 2024, 15:23

Фото: iStock/diegograndi

Эстонский парламент принял закон, позволяющий передавать Украине замороженные активы РФ.
Ранее в Эстонии обещали принять поправки к законодательству, которые позволят передать Украине примерно €37 млн замороженных активов РФ.

Информацию о том, что парламент всё же принял этот закон, публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен также заявлял, что Конгресс США дал властям полномочия для «захвата» российских замороженных активов. Эти полномочия будут использованы, отметил Блинкен. Американский политик добавил, что США планируют совместно со странами «Большой семерки» (G7) работать над изъятием российских активов с их дальнейшей передачей Украине.

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#эстония
#парламент
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