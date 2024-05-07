«‎Бицепс каменный»: Симоньян заявила, что у Кадырова отменное здоровье

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Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что бицепс главы Чечни Кадырова каменный. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Проверила вручную — бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное», — отметила она.
Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что скоро нормальные люди, которые есть в западном обществе, станут бежать из своих стран из-за странных нравов, главенствующих там. По её словам, Россия для них станет прибежищем нормальной жизни с адекватными традиционными ценностями. Также Маргарита Симоньян заявляла, что западные страны не готовы отказаться от признания Российской Федерации страной третьего мира.
Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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