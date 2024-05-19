Симоньян усомнилась в случайности крушения вертолёта Раиси и покушения на Фицо

Фото: сайт Кремля
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян усомнилась в случайном крушении вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, а также в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом Симоньян написала в своем Telegram-канале.
В пример подобной «случайности» Симоньян привела убийства шведского политика Улофа Пальме и президента США Джона Кеннеди.
Симоньян добавила, что его вероятность происхождения такого укрепляется в разы, когда за ним стоит тщательная профессиональная подготовка, которая осуществляется его повелителями.
Напомним, ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном. В настоящее время спасателям всё ещё не удалось добраться до предполагаемого места крушения президентского вертолёта.
Читайте также:
В Иране заявили, что вертолёт президента Раиси могли сбить намеренно
Покушение на Фицо: Почему пророссийского политика пытались убить в Европе
В Азербайджане, предположительно, разбился вертолёт с президентом Ирана на борту
«Дерьмо случается», — отметила главред RT.
Симоньян добавила, что его вероятность происхождения такого укрепляется в разы, когда за ним стоит тщательная профессиональная подготовка, которая осуществляется его повелителями.
Напомним, ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном. В настоящее время спасателям всё ещё не удалось добраться до предполагаемого места крушения президентского вертолёта.
Читайте также:
В Иране заявили, что вертолёт президента Раиси могли сбить намеренно
Покушение на Фицо: Почему пророссийского политика пытались убить в Европе
В Азербайджане, предположительно, разбился вертолёт с президентом Ирана на борту
Екатерина Коршунова