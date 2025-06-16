Симоньян назвала себя «колхозницей» из-за нелюбви к макияжу

16 июня 2025, 11:32

Маргарита Симоньян заявила, что прекратит краситься после ухода с ТВ

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Главред RT Маргарита Симоньян призналась в своем Telegram-канале, что не любит макияж и косметические процедуры, назвав себя «колхозницей».





С ее слов, она красится только для эфира и мероприятий, а в обычной жизни предпочитает минимум ухода. Симоньян отметила, что после ухода из кадра планирует отказаться от макияжа совсем.





«Тигран проснется и будет любить меня без маникюра и ненакрашенную, как он всегда и любил», — написала журналистка в соцсетях.

