Симоньян назвала себя «колхозницей» из-за нелюбви к макияжу
Маргарита Симоньян заявила, что прекратит краситься после ухода с ТВ
Главред RT Маргарита Симоньян призналась в своем Telegram-канале, что не любит макияж и косметические процедуры, назвав себя «колхозницей».
С ее слов, она красится только для эфира и мероприятий, а в обычной жизни предпочитает минимум ухода. Симоньян отметила, что после ухода из кадра планирует отказаться от макияжа совсем.
«Тигран проснется и будет любить меня без маникюра и ненакрашенную, как он всегда и любил», — написала журналистка в соцсетях.Ранее она дала зарок ничего себе не покупать, пока ее муж не выйдет из комы.