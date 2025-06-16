Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев
Российский актер Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет
На 78-м году жизни скончался советский и российский актер и сценарист Вячеслав Богачев. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни.
Как сообщает SHOT, тело артиста было найдено в его квартире в Москве.
Вячеслав Богачев сыграл множество ролей в кино и сериалах, среди которых «В круге первом», «Я тебя помню» и «Темные аллеи», где он также выступил автором сценария и режиссером.
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