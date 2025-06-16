Патриарх Кирилл призвал «гнать прочь» одну категорию россиян
Патриарх Кирилл призвал «гнать прочь» призывающих бороться с мусульманами России
Патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал «гнать прочь» тех, кто призывает бороться с российскими мусульманами. Об этом сказано на сайте патриархии.
По словам главного священнослужителя, такие высказывания против ислама, даже мотивированные заботой о русской культуре, нужно считать провокацией.
«У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои», — сказал патриарх.По мнению Кирилла, отношения между указанными конфессиями хорошие, что раздражает врагов страны.
Перед этим российский генерал-лейтенант Апти Алаудинов извинился за оскорбления в адрес священника.