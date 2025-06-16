Патриарх Кирилл призвал «гнать прочь» одну категорию россиян

16 июня 2025, 11:43

Патриарх Кирилл призвал «гнать прочь» призывающих бороться с мусульманами России

Патриарх московский и всея Руси Кирилл (Фото: kremlin.ru)

Патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал «гнать прочь» тех, кто призывает бороться с российскими мусульманами. Об этом сказано на сайте патриархии.





По словам главного священнослужителя, такие высказывания против ислама, даже мотивированные заботой о русской культуре, нужно считать провокацией.





«У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои», — сказал патриарх.

