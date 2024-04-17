Симоньян о защите Путиным жителей Тюменской области: Если бы все начальники были такими

Фото: Официальный сайт Кремля
Глава RT Маргарита Симоньян заявила, что всем начальникам стоит ровняться на российского лидера Владимира Путина.
Сегодня глава российского государства провёл совещание о ситуации по паводкам с главами затопляемых регионов. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал «упёртыми» людей, которые отказались эвакуироваться и покидать свои дома.
Президент напомнил, что люди не уезжают, потому что боятся за своё имущество, за свои дома.
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«Не надо так о людях говорить, не надо. Не смешно», — одёрнул Моора глава РФ.
Президент напомнил, что люди не уезжают, потому что боятся за своё имущество, за свои дома.
«Если бы все начальники были как Начальник», — написала Симоньян в своём Telegram-канале, прикрепив к посту отрывок с ответом Путина.
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Евгения Парфентьева