Симоньян: поблагодарила тех, кто интересуется российской поэзией

06 июня 2025, 02:16

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе своего обращения к посетителям поэтического концерта телеканала на книжном фестивале «Красная площадь» поблагодарила тех за то, что они интересуются отечественной поэзией.







«Я хочу сказать спасибо всем, кто интересуется современной русской поэзией, современной русской фронтовой поэзией, русской военной поэзией, поэзией, которая продолжает великие традиции советской военной поэзии. Тех бесподобных совершенно, а часто душераздирающих строчек, которые мы все помним с детства, надеюсь, что мы всё ещё помним с детства... Симонова, Твардовского, Давида Самойлова — можно перечислять очень долго эти имена», — передает RT слова Симоньян.

«Мы стараемся восполнять этот пробел, как можем, хотя это не профильная наша деятельность, но мы просто не можем сидеть сложа руки и поэтому издали уже два сборника: «ПоэZия русского лета» и «ПоэZия русской зимы». Будем издавать их впредь. Благодарны всем, кто их читает», — отметила главред RT.