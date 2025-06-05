Симоньян призналась, что полгода года назад у нее была совсем иная жизнь

05 июня 2025, 19:24

Маргарита Симоньян (Фото: Телеграм @msimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ведет Телеграм-канал, где делится с поклонниками новостями и фотографиями. Однако на этот раз изображением поделился один из ее подписчиков.





Он выложил в комментариях снимок с медиаменеджером и сделал ее фигуре комплимент. На это супруга Тиграна Кеосаяна заявила, что данное фото — из прошлой жизни.



Пользователь прокомментировал публикацию журналистки, в которой она отметила, что вновь надела лосины. Он выложил фото с Симоньян, где та демонстрирует свое подтянутое тело. Поклонник порекомендовал Маргарите всегда надевать этот элемент гардероба.





«Маргарита, с такой фигурой нужно ходить в лосинах», — подчеркнул фолловер.