Симоньян призналась, что полгода года назад у нее была совсем иная жизнь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян ведет Телеграм-канал, где делится с поклонниками новостями и фотографиями. Однако на этот раз изображением поделился один из ее подписчиков.
Он выложил в комментариях снимок с медиаменеджером и сделал ее фигуре комплимент. На это супруга Тиграна Кеосаяна заявила, что данное фото — из прошлой жизни.
Пользователь прокомментировал публикацию журналистки, в которой она отметила, что вновь надела лосины. Он выложил фото с Симоньян, где та демонстрирует свое подтянутое тело. Поклонник порекомендовал Маргарите всегда надевать этот элемент гардероба.
«Маргарита, с такой фигурой нужно ходить в лосинах», — подчеркнул фолловер.
Тогда глава RT ответила, что эта фотография была сделана в прошлой жизни. Потом она обратила внимание, что с того момента прошло полгода.
Ранее Маргарита Симоньян дала один зарок, связанный с ее мужем, режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, который находится в коме. Она призналась, что серьезно ограничила себя в покупках.