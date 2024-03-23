Симоньян пообещала закрыть ипотеки бойцам, расстрелявшим машину с террористами

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Главный редактор RT Маргарита Симоньян пообещала бойцам, расстрелявшим машину с террористами, оказать любую помощь. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
По последним данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибло как минимум 60 человек, еще сотни ранены. Пострадавшие были доставлены в больницы Москвы и Подмосковья. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также все желающие активно сдают донорскую кровь для пострадавших.
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Анастасия Чинкова