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Симоньян пообещала закрыть ипотеки бойцам, расстрелявшим машину с террористами

23 марта 2024, 11:08
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пообещала бойцам, расстрелявшим машину с террористами, оказать любую помощь. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Журналистка выразила благодарность бойцам за проведённую работу. Она пообещала оказать помощь, например, в закрытии ипотеки или кредита. Для этого она призвала их написать соответствующее сообщение в её канал.

По последним данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибло как минимум 60 человек, еще сотни ранены. Пострадавшие были доставлены в больницы Москвы и Подмосковья. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также все желающие активно сдают донорскую кровь для пострадавших.

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#террористы
#теракт
#крокус сити холл
#ипотека
#помощь
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Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл»
23 марта 2024, 12:01

Фото: официальный сайт мывместе.рф

Все неравнодушные граждане, которые не могут оставаться в стороне и хотят поддержать нуждающихся, Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запустила линию по сбору средств для помощи семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим.
Отмечается, что сделать пожертвование можно по следующим реквизитам:

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
Расчётный счёт: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл»

Подробную информацию о сборе средств для пострадавших можно найти на официальном сайте мывместе.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#подмосковье
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#волонтеры
#крокус сити холл
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Воробьёв: Дети погибших в «Крокусе» родителей будут получать ежемесячные выплаты
23 марта 2024, 11:40

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле». Об этом Воробьёв написал в Telegram-канале.
По словам губернатора, по три миллиона рублей получат близкие погибших, также по миллиону рублей получат пострадавшие, находящиеся в стационаре. По 500 тысяч рублей будут выплачены пострадавшим, которые получили лечение в амбулаторном режиме.

Воробьёв подчеркнул, что ежемесячные выплаты будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи родители погибли в теракте. Он добавил, что региональные власти компенсируют расходы на захоронение и урегулируют все юридические вопросы.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#теракт
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#выплаты
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Директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, участвовавших в теракте
23 марта 2024, 11:07

Фото: iStock/irene_rebrova

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, которые участвовали в теракте в «Крокус Сити холле». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Бортников также доложил главе российского государства о работе ФСБ над выявлением пособников по делу о террористическом акте.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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#крокус сити холл
#терроризм
#фсб
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У НИИ Склифосовского собралась огромная очередь из желающих сдать кровь
23 марта 2024, 11:07

Фото: iStock/Sergey Pakulin

Огромная очередь из желающих сдать кровь для пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» собралась у НИИ Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости.
Волонтёры и медперсонал указывают на то, что количество доноров превышает возможности приёма, поэтому людям советуют прийти в последующие дни.

Одна из волонтёров рассказала, что кровь имеет ограниченный срок хранения, а сейчас её количество в избытке.

Отмечается, что среди прибывших сдать кровь много сотрудников Росгвардии.

В настоящее время известно о госпитализации 115 человек, среди которых пятеро детей. 60 взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии.

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#донорская кровь
#теракт
#пострадавший
#крокус сити холл
#красногорск
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Центр помощи для родственников пострадавших открылся около «Крокус Сити Холла»
23 марта 2024, 10:56

Фото: пресс-служба МО

Центр помощи для родственников погибших и пострадавших в результате теракта открылся недалеко от «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает ТАСС.
В бизнес-центре «Кубик» организован центр помощи, куда могут обратиться родственники за информацией о пострадавших и погибших.

Корреспондент агентства передаёт, что у входа нет очередей, в фойе находятся несколько сотрудников СМИ, которых не пускают в сам центр. Проход открыт только для родственников.

Ранее стало известно о задержании двух террористов в Брянской области. Сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь по их автомобилю. Ещё двое преступников скрылись с места, их разыскивают. На границе России и Украины усилена охрана, чтобы не дать сбежавшим покинуть страну.

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#теракт
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#помощь
#красногорск
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«Это наш гражданский долг»: Двое парней рассказали, как пришли на помощь людям в «Крокусе»
Shot: двое парней поехали спасать людей в «Крокусе» после новостей о трагедии
23 марта 2024, 08:48

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Двое молодых людей сорвались из кафе в районе Строгино спасать людей в «Крокусе», когда прочитали о трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Юрий вместе с другом находился в кафе в районе Строгино около 20:00 часов вечера, когда стали появляться новости о стрельбе в «Крокусе». Молодые люди решили помочь людям и поехали к месту трагедии.

По данным источника, около «Крокуса» они увидели бегущих людей без верхней одежды. К ребятам в машину села семейная пара, которая находилась в эпицентре событий, и девушка — она успела покинуть зал, когда послышались звуки выстрелов.

У всех троих было шоковое состояние. Юра и его друг отвезли их до ближайшего метро и вернулись обратно, чтобы помочь остальным.

Ранее сообщалось, что один из зрителей концерта в «Крокус Сити Холле» помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Минюст включил в список иноагентов журналистов Набутова* и Скобова*
23 марта 2024, 08:28

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Министерство юстиции включило в перечень иностранных агентов журналиста Кирилла Набутова* и Александра Скобова*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Набутов* неоднократно делал заявления против спецоперации на Украине, а также участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов. В настоящее время Набутов* проживает за границей.

Скобов* также выступал против специальной военной операции и отождествлял российские власти с террористической организацией. По информации источника, проекты «Лаборатория публичной социологии»**, «Смола»**, «T-invariant»** также попали в реестр ведомства.

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* Физические лица, выполняющие функции иноагентов

** Организации, признанные в России иностранными агентами
#проекты
#операции
#минюст
#иностранный агент
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Карл III заявил, что гордится Кейт Миддлтон после ее признания о раке
Карл III: Испытываю гордость за Кейт Миддлтон после ее признания о раке
23 марта 2024, 06:42

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Король Великобритании Карл III заявил, что гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая рассказала о раке, пишет The Guardian, ссылаясь на представителя Букингемского дворца.
В публикации отмечается, что Карл III гордится Кейт и ее храбростью, с которой она объявила о своей болезни. Согласно изданию, король Карл III и его жена королева Камилла будут продолжать оказывать поддержку и любовь всей семье в это трудное время.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что Миддлтон перенесла операцию из-за рака. По словам принцессы, известие о болезни поразило ее семью. Она сказала, что близкие делают все, чтобы помочь ей справиться с болезнью.

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#рак
#семья
#великобритания
#болезнь
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Воробьёв доложил Путину из оперативного штаба о ситуации вокруг «Крокуса»
23 марта 2024, 04:17

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прямо из оперативного штаба доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что предпринимается для помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», о работе врачей и об усилиях спасателей. Об этом сам глава региона рассказал в своём Telegram-канале.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства встретился с Воробьёвым, а также главой Минздрава Мурашко и зампредом российского кабинета министров Голиковой — при этом формат встречи не уточнялся. Все трое доложили главе государства о мерах помощи пострадавшим (таковых насчитывается уже 147 человек).

Заслушал президент также доклады о ходе расследования произошедшего в «Крокусе» от глав ФСБ (Александр Бортников), МВД (Владимир Колокольцев), СК (Александр Бастрыкин) и Росгвардии (Виктор Золотов). А глава МЧС Александр Куренков доложил Путину о мерах, принятых для спасения людей и оказания всей возможной помощи пострадавшим при теракте.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

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