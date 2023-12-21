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Симоньян пожелала в Новом году всем быть добрыми людьми

21 декабря 2023, 17:25
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян пожелала человечеству в Новом году быть добрее друг к другу, а также привносить в мир больше хорошего.

Она отметила, что наука у же близка к тому, чтобы научится считывать мысли человека, поэтому Симоньян пожелала больше наполняться добрыми помыслами.

«Я желаю нам всем и в следующем году, и всегда следить за своими поступками, следить за своими помыслами, быть добрыми людьми, не привносить в этот мир ещё больше зла, чем в нём и так уже есть, привносить в этот мир больше добра, чем в нём и так уже, к сожалению, нет, потому что добро — антагонист зла», — приводит RT слова Симоньян.

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#мир
#новый год
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Глава Электростали, депутаты и общественники проверили проблемную котельную «Восточная»
21 декабря 2023, 18:03

Фото: «Радио 1»

Глава городского округа Электросталь Инна Волкова вместе с депутатами и представителями Общественной палаты проконтролировала работу котельной «Восточная». По словам волковой, сейчас теплоноситель подаётся в соответствии с температурным графиком.
«Ситуация с подачей ресурса стабильна. Некоторые дома ещё не прогреты. Все их мы знаем. Поэтапно сотрудники управляющих компаний налаживают внутридомовые системы, ремонтные бригады устраняют утечки на теплотрассах. Кроме того, специалисты заводской котельной, которая подпитывает АО «ВКС» горячей водой, начали подготовку резервных теплообменников», – написала Волкова в своём телеграм-канале.
Она пояснила, что это задел на будущее. Теплообменники будут подключать во время сильных холодов или ремонта остального оборудования.

Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением.

В тот же день Волкова ввела режим чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы «Восточной».

Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься.

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#подмосковье
#московская область
#котельная
#электросталь
#отопительный сезон
#отопление
#тепло
#теплоснабжение
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Реальные доходы россиян выросли на 3,9 процента
Голикова: за 10 месяцев реальные доходы в России выросли на 3,9%
21 декабря 2023, 17:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом Голикова сообщила на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.
По словам Голиковой, планы по достижению показателей бедности, которые были установлены и одобрены главой государства, будут выполнены. Она также подчеркнула, что в дальнейшем все усилия будут также направлены на снижение показателей бедности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в РФ будет исторический минимум уровня бедности.

Напомним, министр социального развития региона Людмила Болатаева заявила, что уровень безработицы в Подмосковье сейчас составляет 0,23%, что в два раза меньше прошлогоднего показателя. Как отметили в подмосковном Минсоцразвития, уровень регистрируемой безработицы на конец года в регионе составляет 0,23%, что практически в два раза меньше, чем в 2022 году.

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#подмосковье
#владимир путин
#снижение
#людмила болатаева
#рф
#бедность
#деньги
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Симоньян: «Человечество стоит на пороге бессмертия»
21 декабря 2023, 17:33

Фото: фотобанк Московской области

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что уже сейчас наука стоит на пороге открытия секрета бессмертия человека.
«Человечество стоит на пороге бессмертия. Это уже непреложный факт для всех, кто интересуется медицинскими вопросами. Таким же образом человечество рано или поздно научно придёт к воскрешению. Из ДНК научатся регенерировать ткани и восстанавливать человека. Это и будет то самое воскрешение, предсказанное нам. А дальше нас ждёт сюрприз. В Библии он называется Страшный суд. Как он назовётся искусственным интеллектом, я не знаю. Но он неизбежно будет — так движется наука», — приводит RT слова Симоньян.

Кроме того, научны прогресс приведёт и считыванию мыслей и памяти человека, считает Симоньян. В этой связи она пожелала людям транслировать миру больше добра.

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#наука
#человек
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В Подмосковье наградили более 30 самых активных управдомов
21 декабря 2023, 17:07

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

В Доме правительства Московской области наградили лучших председателей многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий региона.
Как говорится в сообщении, современный управдом пользуется современными средствами: фиксирует нарушения чистоты в приложении «Проверки Подмосковья», взаимодействует с органами власти, знает, как провести собрание собственников в цифровом формате, помогает улучшить двор и территорию. Именно такие активные председатели МКД и удостоились наград.
«За активную гражданскую позицию, оперативное взаимодействие и добросовестный труд мы поблагодарили шестерых управдомов: Ксению Марус из Алабушева, Ирину Грабарчук из Одинцова, Марьяну Симакову из Звёздного городка, Светлану Ковалёву из Лобни, Александра Орловского из Егорьевска и Николая Парамонова из Волоколамска. Мы надеемся и на дальнейшее крепкое взаимодействие. У нас общие цели – сделать Подмосковье чистым», – сказал замруководителя Главного управления содержания территорий Сергей Гирко.
Кроме того, награды получили управдомы, проявившие себя в других сферах жилищно-коммунального хозяйства – таких как энергетика, содержание МКД и капремонт.

Всего ведомственные награды получили 28 управдомов. Ещё пять были отмечены благодарственными письмами губернатора.

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#подмосковье
#московская область
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#дпмо
#управляющая компания
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Историк Паршина опровергла родство умершего Леонида Аллилуева со Сталиным
21 декабря 2023, 17:03

Фото: istockphoto.com/bruev

Биограф семьи Сталина Лана Паршина заявила, что умерший Леонида Аллилуева самостоятельно причислил себя к родственникам Иосифа Сталина.
«Во-первых, он не родственник Сталина, он родственник только по жене. Правнук Сталина Селим, как Джугашвили, всё равно признаёт Аллилуевскую ветвь, всех потомков Надежды, и всё. Леонид жил, если я не ошибаюсь, в Доме на набережной так же, как Александр Павлович. Мы предлагали Леониду помощь, когда он связался с мошенниками. Первый раз связался — ему помогли. Второй раз связался, потерял достаточно большую сумму» — поделилась в беседе с Газета.ру Паршина.

Ранее стало известно, в Москве на 95-м году жизни скончался племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев. Так, согласно сообщению, накануне около 16:00 94-летнему Аллилуеву стало плохо в его квартире на Котельнической набережной. Дочь вызвала скорую помощь. Прибывшая на место медицинская бригада пыталась реанимировать мужчину, однако этого им не удалось.

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#памятник
#история
#человек
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Российские военные в зоне СВО призвали проверить развратную вечеринку Ивлеевой
В зоне СВО поддержали инициативу проверить «голую» вечеринку Ивлеевой
21 декабря 2023, 16:59

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные, находящиеся в зоне спецоперации поддержали инициативу общественников проверить Настю Ивлееву, которая организовала скандальную «голую» вечеринку, где собрались многие звезды российской эстрады в полуголом виде.
Бойцы с Артёмовского направления отметили, что пока звезды российской эстрады творят разврат в столичных клубах, они защищают родину, и многие гибнут в зоне боевых действий.

Они также добавили, что минувшей ночью, пока столичная элита развлекалась, добровольцы СВО взяли в плен восемь украинских боевиков, еще 18 человек ликвидировали.

Напомним, общественники попросили проверить «голую вечеринку» с участием многих звёзд, которая прошла в столичном клубе «Мутабор». Нестандартное мероприятие устроила блогер и телеведущая Настя Ивлеева. На вечеринке отметились как звёзды сцены первой величины типа Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и Димы Билана, так и малоизвестные рэперы, у которых из одежды были только носок на причинном месте или очки на переносице. Не могла не посетить подобное мероприятие и Ксения Собчак. Дресс-код был обозначен на приглашениях как almost naked («почти голый»). Приглашения же получила вся светская Москвы.

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#очки
#сво
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В Москве отменили салюты на Новый год и Рождество
21 декабря 2023, 16:41

Фото: iStock/Delpixart

Уже второй год подряд в Москве не будет салютов в новогоднюю ночь и на Рождество. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в столичной мэрии.
«На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», - рассказал источник.
Напомним, в прошлом году в Москве запуск фейерверков также был отменен из-за проведения спецоперации. Такое решение было принято после проведенного голосования «Активном гражданине», где большинство москвичей поддержали отмену салютов.

Ранее совместный опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что 55% россиян намерены на новогодних праздниках встретиться с родными и друзьями, 30% планируют чтение книг и просмотр кино.

Кроме этого, россияне планируют в новогодние праздники уделить время прогулкам по городу, своему здоровью, спорту, поиску подработок в праздничные дни, театру, а также изучению новых навыков и профессий.

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#россияне
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Психолог Деулин заявил о пользе запретов смартфонов в школах
21 декабря 2023, 15:56

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Декан факультета «Экстремальная психология» Московского психолого-педагогического университета, психолог Дмитрий Деулин заявил, что запрет школьникам использовать смартфоны во время школьных занятий позитивно отразится на эмоциональном состоянии учащихся.
Так, по его мнению, у детей снизится уровень стресса и тревожности благодаря таким мерам. Это подтверждает научное исследование Московского психолого-педагогического университета.

«Современные образовательные среды сопряжены с использованием технологий, фактор личного телефона на занятии эмоционально перегружает учащегося, отвлекает от содержания урока, приводит к переутомлению. Но эта проблема, на мой взгляд, должна решаться техническими средствами. Например, общее блокирование интернета на телефонах несовершеннолетних в период проведения учебных занятий и пребывания в общеобразовательных учреждениях», — отметил в беседе с Газета.ру Деулин.

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#телефоны
#закон
#школа
#ученики
#стресс
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Путин заявил об историческом минимуме уровня бедности в 2023 году
Путин: уровень бедности в 2023 году будет на историческом минимуме
21 декабря 2023, 15:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в РФ будет исторический минимум уровня бедности. Об этом Путин сообщил во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава российского государства отметил, что бедность является не очень хорошим словом, однако показатели имеются.

Ранее министр социального развития региона Людмила Болатаева заявила, что уровень безработицы в Подмосковье сейчас составляет 0,23%, что в два раза меньше прошлогоднего показателя. Как отметили в подмосковном Минсоцразвития, уровень регистрируемой безработицы на конец года в регионе составляет 0,23%, что практически в два раза меньше, чем в 2022 году.

Напомним, по данным Росстата, уровень безработицы в России в мае текущего года обновил исторический минимум и достиг отметки в 3,2%

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#подмосковье
#министр
#бедность
#людмила болатаева
#владимир путин
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