Симоньян пожелала в Новом году всем быть добрыми людьми

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян пожелала человечеству в Новом году быть добрее друг к другу, а также привносить в мир больше хорошего.
«Я желаю нам всем и в следующем году, и всегда следить за своими поступками, следить за своими помыслами, быть добрыми людьми, не привносить в этот мир ещё больше зла, чем в нём и так уже есть, привносить в этот мир больше добра, чем в нём и так уже, к сожалению, нет, потому что добро — антагонист зла», — приводит RT слова Симоньян.
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