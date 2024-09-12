Симоньян призвала ФБР подписаться на её Telegram-канал

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян порекомендовала сотрудникам ФБР подписаться на её личный Telegram-канал «Маргарита Симоньян из дома».
«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал «Маргарита Симоньян из дома» и узнайте всё о моих любимых блюдах — с фотографиями и рецептами!» — прокомментировала Симоньян.
А вот основатель Telegram Павел Дуров начал сотрудничать с французскими спецслужбами и властями. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на Liberation. Как передают argumenti.ru, Дуров дал согласие предоставлять информацию для идентификации злоумышленников.
Ранее сообщалось, что к журналистке RT в Майами нагрянули с обыском 20 агентов ФБР. Отмечалось, что женщину избили и обыскали. Всё произошло в районе пяти часов утра, когда она ещё спала.
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