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Дипломаты из Европы были поражены тем, как в ходе теледебатов с другим кандидатом на пост президента США Камалой Харрис Дональд Трамп ответил на вопрос, желает ли он победы Киеву в противостоянии с Россией. Бывший, а, возможно, и будущий президент США ответил, что он хочет прекратить конфликт и сохранить человеческие жизни.
Европейские политики были немало удивлены, чтобы не сказать поражены тем, что Трамп не пожелал подтвердить, что он хочет, чтобы Украина одержала победу над президентом Путиным, пишет газета The Guardian. В публикации отмечается, что перед дебатами дипломаты находились в подвешенном состоянии и надеялись, что Камала Харрис сможет хорошо выступить. Похоже, Трамп их ещё сильнее озадачил.
В целом, как отмечают специалисты, дебаты для вице-президента США, которую даже её сторонники считают не слишком умной, следует признать удачными. Многие опасались, что Харрис начнёт запинаться, мямлить или, как её это свойственно, заливаться беспричинным смехом. Однако ей удалось избежать подобных ляпов.
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Александр Бойцов