Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Guardian: Европейских дипломатов поразили слова Трампа об украинском конфликте

Guardian: Европейских дипломатов поразили слова Трампа об украинском конфликте

11 сентября 2024, 19:37
Фото: istockphoto/Jon Rehg

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Дипломаты из Европы были поражены тем, как в ходе теледебатов с другим кандидатом на пост президента США Камалой Харрис Дональд Трамп ответил на вопрос, желает ли он победы Киеву в противостоянии с Россией. Бывший, а, возможно, и будущий президент США ответил, что он хочет прекратить конфликт и сохранить человеческие жизни.


Европейские политики были немало удивлены, чтобы не сказать поражены тем, что Трамп не пожелал подтвердить, что он хочет, чтобы Украина одержала победу над президентом Путиным, пишет газета The Guardian. В публикации отмечается, что перед дебатами дипломаты находились в подвешенном состоянии и надеялись, что Камала Харрис сможет хорошо выступить. Похоже, Трамп их ещё сильнее озадачил.

В целом, как отмечают специалисты, дебаты для вице-президента США, которую даже её сторонники считают не слишком умной, следует признать удачными. Многие опасались, что Харрис начнёт запинаться, мямлить или, как её это свойственно, заливаться беспричинным смехом. Однако ей удалось избежать подобных ляпов.

Читайте также:

Маск: Харрис уже практически управляет страной вместо Байдена

Американист Дудаков заявил, что дебаты Трампа и Харрис завершились вничью

Музыкант Кинг уличил Камалу Харрис в жульничестве во время дебатов с Трампом
#сша
#украина
#специалисты
#трамп
#камала харрис
В СПЧ высказались за возвращение ко всеобщему призыву в армию
Фадеев: все молодые россияне независимо от здоровья должны отслужить в армии
11 сентября 2024, 19:31

Фото: istockphoto/zim286

Все молодые россияне должны отслужить в армии вне зависимости от состояния здоровья, считает руководитель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он отметил, что через армию в настоящее время проходит лишь четверть или даже треть молодежи.
«Каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», — приводятся слова Фадеева в Telegram-канале Совета.
Фадеев отметил, что во время частичной мобилизации часть молодых людей уехала за рубеж.

Ранее сообщалось, что в РФ есть первое учебное пособие для изучения в школе беспилотников. Учебник выпущен совместно издательством «Просвещение» и компанией «Геоскан».

Читайте также:

Подмосковным льготникам выплатили 14 млрд рублей на компенсацию коммуналки

В Лосино-Петровском завершают благоустройство «Родника памяти»

Свыше 400 тысяч жителей Подмосковья уже скачали электронный социальный паспорт льготника
#россия
#армия россии
#призыв
#призывник
#новости
#спч
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Уран, титан, никель»: Путин предложил ограничить экспорт стратегических товаров
Путин предложил подумать об ограничениях экспорта урана, титана и никеля
11 сентября 2024, 19:21

Фото: сайт Кремля

Россия может ввести ограничения на экспорт ряд видов стратегически важно сырья. Например, урана, титан и никеля. С таким предложением выступил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров.
Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину доложить об ограничениях на экспорт некоторых видов сырья.

«Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья: по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту – почти 23%, по алмазам – почти 55%. Михаил Владимирович, у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок. К нам ограничивают поставки ряда товаров, может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях?», – сказал президент России.

Глава государства подчеркнул, что ограничение не должно быть во вред стране.

«Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать. Но в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются», – отметил Путин.

Президент предложил подумать над ограничением поставок и других товаров, которые он не назвал. Но не делать это «завтра же», а доложить отдельно.

Читайте также:

Путин заявил о наращивании военного присутствия США у границ России

Еще одна страна готова отказаться от ЕС в пользу БРИКС

Швейцария будет уговаривать Россию посетить саммит мира по Украине
#россия
#ограничение
#владимир путин
#президент
#экспорт
#меры
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский пренебрежительно высказался о «мирном плане» Шольца
Зеленский сомневается в существовании «мирного плана» Шольца
11 сентября 2024, 19:11

Владимир Зеленский заявил, что сомневается в существовании какого-либо «мирного плана», о котором говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Не может быть никаких планов без Украины про нас. Я даже не уверен, что такой план существует», — сказал Зеленский.

Ранее издание La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль знает о «мирном плане» Шольца только из СМИ и не знаком с его деталями.

Читайте также:

В правительстве ФРГ заявили о возможности переговоров Шольца и Путина

Китай выступил за мирное решение конфликта на Украине

Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
#соглашения
#кремль
#сми
#план
#фрг
#зеленский
#шольц
#олаф шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США наблюдается раскол из-за возможного разрешения Киеву бить по территории РФ
11 сентября 2024, 18:51

Фото: iStock/YayaErnst

В администрации президента США Джо Байдена наблюдается раскол из-за возможного разрешения Киеву наносить удары по территории России американскими ракетами. Об этом пишет Financial Times.
Издание сообщает, что в Пентагоне и американском разведсообществе не считают верным решением разрешить Украине использовать американские ракеты для ударов по территории России.

По данным Пентагона, Россия передислоцировала 90% своих самолетов, а аэродромы, которые расположены не менее чем в 300 км от границы с Украиной, а такое расстояние ATACMS преодолеть не смогут.

«Я не верю, что какая-то одна конкретная возможность будет иметь решающее значение. Мы знаем, что русские фактически вывели свои самолеты, использующие планирующие бомбардировщики, за пределы радиуса действия ATACMS», — приводит издание слова министра обороны США Ллойда Остина.

Считается, что Киеву стоит использовать западное вооружение для защиты восточных и северных регионов Украины, а также для атак по Крыму.

Читайте также:

Журналист Боуз: Угроза войны НАТО и России сейчас реальнее, чем когда либо

Политолог Караганов: На удары по территории РФ мы можем ответить ядерным оружием

Песков пообещал адекватный ответ на удары западным оружием вглубь России
#сша
#россия
#самолёты
#журналист
#вооружение
#нато
#ракеты
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ничего не изменилось»: Карганов напомнил, как США готовили ядерный удар по Германии, опасаясь СССР
Караганов: США лгут, что их ядерные гарантии распространяются на союзников
11 сентября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/vadimrysev

США лгут о том, что их ядерные гарантии распространяются на союзников. Об этом заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов.
«В период холодной войны США допускали, что мы можем рвануть на Запад танковыми колоннами через Германию, прикрываясь ядерным оружием, и единственным сценарием ответа, который они на этот случай отрабатывали, был ядерный удар по территории самой Германии. Не по СССР. С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США», – цитирует политолога «Ъ».

Караганов также заявил, что нужно ужесточать ядерную доктрину России и быть готовыми применить ядерное оружие по странам, которые поддерживают военную агрессию НАТО на Украине.

Эксперт по оборонной политике сообщил, что Россия имеет право использовать ядерное оружие в ответ на любую попытку захвата территории РФ.

Ранее президент российские власти указывали, что не исключают уточнения в ядерной политике страны в будущем. О необходимости изменения ядерной доктрины России неоднократно говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте также:

Песков пообещал адекватный ответ на удары западным оружием вглубь России

В Кремле высказались о возможном разрешении Запада Киеву бить по РФ

«Это атака США на Россию»: Профессор Дизен предупредил о третьей мировой
#сша
#россия
#оружие
#ссср
#страны
#право
#нато
#запад
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист Боуз: Угроза войны НАТО и России сейчас реальнее, чем когда либо
11 сентября 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Arseniy45

Угроза прямого военного столкновения НАТО и России сейчас наиболее реальна за всё время существования Североатлантического альянса. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.
На своей странице в социальной сети Х он подчеркнул, что НАТО так или иначе агитировал за войну с СССР, а затем с Россией, начиная с 50-х годов прошлого века. По мнению репортёра, именно сейчас как никогда ранее реальна перспектива такого столкновения.

«Наступают опасные времена», — с сожалением констатировал Боуз.

Москва неоднократно подчёркивала, что не представляла и не представляет никакой угрозы ни для одной из стран, входящих в Североатлантический альянс. Однако Россия в то же время не намерена оставлять без внимания и равнозначного ответа какие-либо действия, представляющие потенциальную опасность для её интересов.

Читайте также:

«Это атака США на Россию»: Профессор Дизен предупредил о третьей мировой

Политолог Караганов: На удары по территории РФ мы можем ответить ядерным оружием

Рябков: разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России приведет к эскалации
#москва
#россия
#ссср
#опасность
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британия выделила 600 млн фунтов на военную помощь Украине
Глава МИД Британии объявил о выделении более 600 млн фунтов для Украины
11 сентября 2024, 18:08

Фото: iStock/nevenmn

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что его правительство выделает на венную помощь Украине более 600 миллионов фунтов стерлингов. Об этом Лэмми сообщил во время визита на Украину 11 сентября.
«Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о пакете поддержки поддержки Украины на сумму более чем 600 миллионов фунтов», – сообщает телеканал Sky News.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Запад выделяет финансирование Украине, чтобы заполнить «пробелы» в рядах армии ВСУ, которой не хватает собственных солдат.

О расходах на украинскую армию регулярно отчитываются страны ЕС и НАТО, которые тратят сотни миллиардов евро не только на вооружение ВСУ, а также обучают украинских солдат, закупают амуницию и переводят средства на содержание военных.

Читайте также:

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лэмми прибыли в Киев

Прокурор непризнанного в мире Международного уголовного суда прибыл на Украину

В Киев приехали представители властей Чехии, Литвы и Латвии
#финансирование
#страны
#вооружение
#ес
#всу
#запад
#нато
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
11 сентября 2024, 18:05

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что стороны украинского конфликта смогут договориться, однако призвал вернуть Крым Украине. Об этом он сказал в видеообращении к участникам открывающегося в Киеве саммита так называемой Крымской платформы.
«Мы искренне надеемся, что война завершится справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — заявил Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность и независимость Украины и считает необходимым вернуть ей Крым в рамках требования международного права.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. В скором времени она будет рассмотрена. После этого турецкий президент принял приглашение на участие в саммите БРИКС, который пройдёт 23-24 октября.

Читайте также:

Эрдоган сообщил о давлении на Орбана из-за его плана по ситуации на Украине

Президент Турции Эрдоган высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казани
#права
#президент
#война
#крым
#турция
#саммит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотники ВСУ пытались атаковать Мурманск при поддержке НАТО
Mash: Беспилотники ВСУ пытались атаковать Мурманск при поддержке НАТО
11 сентября 2024, 18:02

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Государства НАТО, а именно Финляндия и Швеция, могли участвовать в атаке украинских дронов на Мурманскую область, информирует Telegram-канал Mash со ссылкой на карты полетов.
Как отмечают обозреватели, перед нападением на российской границе была видна активность двух шведских разведывательных самолетов. Причем один из них регулярно «светится» в районе Калининградской области, а второй летом прошлого года разведывал местность в Финляндской республике у границ РФ.

По предварительным данным, после разведки с финской авиагавани Ivalo запустили два крылатых беспилотника типа А-22 «Летучая лисица».

Предположительно, Украина хотела атаковать аэродром Оленья. Согласно открытым источникам, там базируются дальние бомбардировщики РФ Ту-22М3.

Читайте также:

Британия выделила 600 млн фунтов на военную помощь Украине

Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

Политолог Караганов: На удары по территории РФ мы можем ответить ядерным оружием
#мир
#беспилотник
#дрон
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф