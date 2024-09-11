Зеленский обвинил весь мир в отказе Монголии арестовать Путина

На всем мире лежит ответственность за отказ Монголии арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский на международной конференции United for justice 11 сентября.
«Должен быть Римский статут. Но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то конкретная, это ответственность всего мира – не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются», – сказал Зеленский.Лидер украинского режима напомнил, что Монголия подписала Римский статут (международный договор), что обязывает ее исполнять решения МУС.
Ранее Путин посещал с официальным визитом Монголию, где принял участие в торжествах по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе.
Сейчас на Украине находится прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Юрисдикцию МУС не признают страны с числом жителей больше половины населения планеты – это Россия, США, Китай, Саудовская Аравия, Иран, Индия, Турция, Египет, Индонезия и страны бывшего СНГ.
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Лия Мурадьян