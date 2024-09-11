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«Погуглите»: К сотруднице RT в Майами нагрянули с обысками 20 агентов ФБР

К сотруднице RT в Майами нагрянули с обысками 20 вооруженных агентов ФБР
11 сентября 2024, 20:55
Фото: istockphoto/domoyega

Фото: istockphoto/domoyega

К журналистке RT в Майами нагрянули с обыском 20 агентов ФБР, передает издание. Уточняется, что женщину избили и обыскали. Все произошло в районе пяти часов утра, когда она еще спала.
«Обыскали сначала всё тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Всё трогали, скажем так», — пояснила она.

После этого допрос длился, примерно, пять часов. Журналистка рассказала, что ей задавали вопросы о личности главреда RT Маргариты Симоньян и встречалась ли она с президентом России Владимиром Путиным.



«Я говорю: «Ну погуглите», — сказала сотрудница RT.
Помимо всего прочего, силовики интересовались кулинарными предпочтениями Симоньян.

«Всякую хрень, если честно, спрашивали», — резюмировала пострадавшая.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и лично Маргариты Симоньян.

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#мир
#сша
#обыски
#новости
#маргарита симоньян
«Это не должно произойти»: Британская партия об ударах ракетами Storm Shadow по России
Кертен: использование ракет Storm Shadow для ударов по России станет актом войны
11 сентября 2024, 21:04

Фото: istockphoto / NiseriN

Разрешение для Украины бить по территории России дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow обернется для США и Великобритании полномасштабной войной. Об этом сообщил в соцсети X глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен 11 сентября.
«Разрешение для ударов по России станет актом войны со стороны режимов Байдена и Стармера. Это ни в коем случае не должно произойти», – написал политик.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена наблюдается раскол из-за возможного удара по России американскими ракетами со стороны Киева. Против опасных методов выступает Пентагон и внешняя американская разведка.

О возможности использовать дальнобойное оружие против России заявил Джо Байден. В Кремле отметили, что ответные меры России в таком случае будут адекватными.

Пока западные политологи предрекают третью мировую войну, Украина продолжает настаивать на просьбе, использовать дальнобойное оружие против России.

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#сша
#оружие
#украина
#меры
#байден
#пентагон
#джо байден
#разведка
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Зеленский обвинил весь мир в отказе Монголии арестовать Путина
Зеленский обвинил весь мир в отказе Монголии арестовать Путина по ордеру МУС
11 сентября 2024, 20:18

На всем мире лежит ответственность за отказ Монголии арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский на международной конференции United for justice 11 сентября.
«Должен быть Римский статут. Но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то конкретная, это ответственность всего мира – не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются», – сказал Зеленский.
Лидер украинского режима напомнил, что Монголия подписала Римский статут (международный договор), что обязывает ее исполнять решения МУС.

Ранее Путин посещал с официальным визитом Монголию, где принял участие в торжествах по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе.

Сейчас на Украине находится прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Юрисдикцию МУС не признают страны с числом жителей больше половины населения планеты – это Россия, США, Китай, Саудовская Аравия, Иран, Индия, Турция, Египет, Индонезия и страны бывшего СНГ.

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Guardian: Европейских дипломатов поразили слова Трампа об украинском конфликте
11 сентября 2024, 19:37

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Дипломаты из Европы были поражены тем, как в ходе теледебатов с другим кандидатом на пост президента США Камалой Харрис Дональд Трамп ответил на вопрос, желает ли он победы Киеву в противостоянии с Россией. Бывший, а, возможно, и будущий президент США ответил, что он хочет прекратить конфликт и сохранить человеческие жизни.
Европейские политики были немало удивлены, чтобы не сказать поражены тем, что Трамп не пожелал подтвердить, что он хочет, чтобы Украина одержала победу над президентом Путиным, пишет газета The Guardian. В публикации отмечается, что перед дебатами дипломаты находились в подвешенном состоянии и надеялись, что Камала Харрис сможет хорошо выступить. Похоже, Трамп их ещё сильнее озадачил.

В целом, как отмечают специалисты, дебаты для вице-президента США, которую даже её сторонники считают не слишком умной, следует признать удачными. Многие опасались, что Харрис начнёт запинаться, мямлить или, как её это свойственно, заливаться беспричинным смехом. Однако ей удалось избежать подобных ляпов.

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#сша
#украина
#специалисты
#трамп
#камала харрис
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В СПЧ высказались за возвращение ко всеобщему призыву в армию
Фадеев: все молодые россияне независимо от здоровья должны отслужить в армии
11 сентября 2024, 19:31

Фото: istockphoto/zim286

Все молодые россияне должны отслужить в армии вне зависимости от состояния здоровья, считает руководитель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он отметил, что через армию в настоящее время проходит лишь четверть или даже треть молодежи.
«Каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», — приводятся слова Фадеева в Telegram-канале Совета.
Фадеев отметил, что во время частичной мобилизации часть молодых людей уехала за рубеж.

Ранее сообщалось, что в РФ есть первое учебное пособие для изучения в школе беспилотников. Учебник выпущен совместно издательством «Просвещение» и компанией «Геоскан».

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«Уран, титан, никель»: Путин предложил ограничить экспорт стратегических товаров
Путин предложил подумать об ограничениях экспорта урана, титана и никеля
11 сентября 2024, 19:21

Фото: сайт Кремля

Россия может ввести ограничения на экспорт ряд видов стратегически важно сырья. Например, урана, титан и никеля. С таким предложением выступил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров.
Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину доложить об ограничениях на экспорт некоторых видов сырья.

«Вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок. К нам ограничивают поставки ряда товаров, может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях?», –обратился Путин к Мишустину.

Также глава государства назвал объемы сырья, по которому Россия остается мировым лидером. В частности в РФ почти 22% мировых запасов природного газа, 23% запасов золота в мире и почти 55% алмазов.

Владимир Путин подчеркнул, что возможное ограничение экспорта не должно быть во вред стране.
«Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», – сказал президент.

При этом он указал, что некоторые страны создают для себя стратегические запасы из закупленных у России товаров. Президент предложил подумать над ограничением поставок и других товаров, которые он не назвал. Но не делать это «завтра же», а доложить отдельно.

Ранее сообщалась, что Россия опередила США по объемам поставок природного газа в Евросоюз. По оценке консалтинговых агентств, во втором квартале 2024 года Россия отправила Европе на 460 миллионов кубометров больше газа, чем США.

С 1 января 2025 года Украина грозит прекратить транзит нефти и газа из России в страны Евросоюза.


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#россия
#ограничение
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#меры
#поставки
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Зеленский пренебрежительно высказался о «мирном плане» Шольца
Зеленский сомневается в существовании «мирного плана» Шольца
11 сентября 2024, 19:11

Владимир Зеленский заявил, что сомневается в существовании какого-либо «мирного плана», о котором говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Не может быть никаких планов без Украины про нас. Я даже не уверен, что такой план существует», — сказал Зеленский.

Ранее издание La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль знает о «мирном плане» Шольца только из СМИ и не знаком с его деталями.

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#шольц
#олаф шольц
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В США наблюдается раскол из-за возможного разрешения Киеву бить по территории РФ
11 сентября 2024, 18:51

Фото: iStock/YayaErnst

В администрации президента США Джо Байдена наблюдается раскол из-за возможного разрешения Киеву наносить удары по территории России американскими ракетами. Об этом пишет Financial Times.
Издание сообщает, что в Пентагоне и американском разведсообществе не считают верным решением разрешить Украине использовать американские ракеты для ударов по территории России.

По данным Пентагона, Россия передислоцировала 90% своих самолетов, а аэродромы, которые расположены не менее чем в 300 км от границы с Украиной, а такое расстояние ATACMS преодолеть не смогут.

«Я не верю, что какая-то одна конкретная возможность будет иметь решающее значение. Мы знаем, что русские фактически вывели свои самолеты, использующие планирующие бомбардировщики, за пределы радиуса действия ATACMS», — приводит издание слова министра обороны США Ллойда Остина.

Считается, что Киеву стоит использовать западное вооружение для защиты восточных и северных регионов Украины, а также для атак по Крыму.

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#сша
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#самолёты
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#вооружение
#нато
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«Ничего не изменилось»: Карганов напомнил, как США готовили ядерный удар по Германии, опасаясь СССР
Караганов: США лгут, что их ядерные гарантии распространяются на союзников
11 сентября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/vadimrysev

США лгут о том, что их ядерные гарантии распространяются на союзников. Об этом заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов.
«В период холодной войны США допускали, что мы можем рвануть на Запад танковыми колоннами через Германию, прикрываясь ядерным оружием, и единственным сценарием ответа, который они на этот случай отрабатывали, был ядерный удар по территории самой Германии. Не по СССР. С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США», – цитирует политолога «Ъ».

Караганов также заявил, что нужно ужесточать ядерную доктрину России и быть готовыми применить ядерное оружие по странам, которые поддерживают военную агрессию НАТО на Украине.

Эксперт по оборонной политике сообщил, что Россия имеет право использовать ядерное оружие в ответ на любую попытку захвата территории РФ.

Ранее президент российские власти указывали, что не исключают уточнения в ядерной политике страны в будущем. О необходимости изменения ядерной доктрины России неоднократно говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров.

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#сша
#россия
#оружие
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#нато
#запад
#ядерное оружие
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Журналист Боуз: Угроза войны НАТО и России сейчас реальнее, чем когда либо
11 сентября 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Arseniy45

Угроза прямого военного столкновения НАТО и России сейчас наиболее реальна за всё время существования Североатлантического альянса. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.
На своей странице в социальной сети Х он подчеркнул, что НАТО так или иначе агитировал за войну с СССР, а затем с Россией, начиная с 50-х годов прошлого века. По мнению репортёра, именно сейчас как никогда ранее реальна перспектива такого столкновения.

«Наступают опасные времена», — с сожалением констатировал Боуз.

Москва неоднократно подчёркивала, что не представляла и не представляет никакой угрозы ни для одной из стран, входящих в Североатлантический альянс. Однако Россия в то же время не намерена оставлять без внимания и равнозначного ответа какие-либо действия, представляющие потенциальную опасность для её интересов.

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#москва
#россия
#ссср
#опасность
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