«Погуглите»: К сотруднице RT в Майами нагрянули с обысками 20 агентов ФБР

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К журналистке RT в Майами нагрянули с обыском 20 агентов ФБР, передает издание. Уточняется, что женщину избили и обыскали. Все произошло в районе пяти часов утра, когда она еще спала.
«Обыскали сначала всё тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Всё трогали, скажем так», — пояснила она.
После этого допрос длился, примерно, пять часов. Журналистка рассказала, что ей задавали вопросы о личности главреда RT Маргариты Симоньян и встречалась ли она с президентом России Владимиром Путиным.
«Я говорю: «Ну погуглите», — сказала сотрудница RT.Помимо всего прочего, силовики интересовались кулинарными предпочтениями Симоньян.
«Всякую хрень, если честно, спрашивали», — резюмировала пострадавшая.
Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и лично Маргариты Симоньян.
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Никита Кротов