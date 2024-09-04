Симоньян прокомментировала премьеру своего фильма «Беслан 2004/2024»

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что снять фильм о трагедии в Беслане было важно для неё.
«Для меня 3 сентября навсегда останется вечером, днём, утром, ночью непрекращающегося ужаса. Ужаса, не сравнимого ни с чем из того, что я лично видела и до и после, как любой репортёр. Профессия журналиста подразумевает, что ты много всего разного видишь в жизни. Но Беслан — это Беслан», — пояснила Симоньян.До этого в Беслане помянули погибших 20 лет назад в школе, захваченной террористами. Как передавали argumenti.ru, на церемонии присутствовали также чудом вырвавшиеся из плена братья Сослан и Арсен Хасиговы, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что картина главного редактора RT Маргариты Симоньян 20-летию трагедии в Беслане выйдет на экраны 3 сентября.
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Мелисса Тимофеева