Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Клину провели акцию в память о трагедии в Беслане

В Клину провели акцию в память о трагедии в Беслане

03 сентября 2024, 16:57
Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Митинг, посвящённый 20-летию трагедии в Беслане, провели у молодёжного центра «Стекольный» в Клину, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в митинге приняли члены окружного Совета депутатов от партии «Единая Россия», молодогвардейцы, участники организации «Волонтёры Подмосковья», студенты Клинского филиала Российского государственного социального университета и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Васильевич Матросов. Он выступил перед собравшимися.

«Беслан — это не только 20 лет неутихающей боли. Это еще и зарок — быть солидарными в борьбе с терроризмом. Мы должны быть беспощадны к врагу. Ради будущего и жизни детей этот кошмар никогда не должен больше повториться», — сказал Виктор Матросов.


Участники митинга выложили свечами слова «Беслан. Помним».

Кроме того, в Клину для молодёжи провели показ фильма «Золотая бронза» о людях, переживших трагедию в Беслане.

Читайте также:

Получить выплату за землю могут около 200 многодетных семей из Клина

Клинские десантники приняли участие в учениях обезвреживанию террористов в школе

В деревне Кузнецово под Клином построили котельную
#клин
#митинг
#терроризм
Россиянам рассказали о схемах обмана в автосалонах
Юрист Лагун заявил о ненужных и дорогих допуслугах в автосалонах
03 сентября 2024, 17:25

Фото: iStock/Fahroni

Автоюрист Николай Лагун заявил, что автосалоны могут проводить такие схемы обмана покупателей, как навязывание ненужных, но дорогих дополнительных условий.
«Для создания большей привлекательности продавцы указывают заниженную стоимость автомобиля, иногда рядом размещая ссылку на то, что это спецпредложение. Спецпредложение действует при определенных условиях. При приобретении автомобиля потребителям навязывают дополнительные услуги, которые в сумме могут составить до 50% от стоимости автомобиля», — пояснил в беседе с «Известиями» Лагун.

Также, по его словам, автосалоны могут навязывать клиентам выгодные для них финансовые продукты при покупке автомобиля в кредит.

До этого автоэксперт Владимир Сажин описал то, как решать проблему повышенной аварийности на определённых участках дороги.

«Если частые аварии на одном и том же месте, специальная комиссия проверяет и смотрит, как можно улучшить ситуацию. Либо поставить средства регулирования, либо поменять фазу, встать на место и проводить профилактическую беседу с автолюбителями», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее автоюрист Николай Лагун заявил, что фраза «сел и поехал» может говорить об опасном объявлении о продаже автомобиля, составленном перекупщиком.

Читайте также:

Автоблогер Булкин раскрыл, в продажу каких авто можно инвестировать

Россиянам раскрыли фразу «опасного» объявления о продаже машины

Подмосковным водителям рассказали, как избежать ДТП осенью
#дороги
#кредит
#авто
#услуги
#комиссия
#продажа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Центральный парк Реутова ждёт масштабное благоустройство
03 сентября 2024, 17:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Реутове планируют благоустроить Центральный парк. Об этом глава городского округа Филипп Науменко доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
В парке появятся прогулочные маршруты, зона отдыха у воды, концертный зал под открытым небом, фонтан и спортивные объекты. Будет установлено современное освещение.
«Парк входит в число самых посещаемых в Московской области. У жителей большой запрос на его реконструкцию. Мы начнем работы в будущем году, а закончим в 2027-м», – поделился планами Науменко.
Он назвал благоустройство актуальной темой и рассказал, что в 2022-2023 годах в городе привели в порядок прилегающие к станции МЦД «Реутово». Территории. Год назад реконструировали Мемориальный комплекс «Аллея Славы». Новый облик приобрел сквер на улице Октября.

Читайте также:

В ходе реновации в Реутове расселят пять бараков в историческом центре

В Реутове к зиме реконструируют более 1,7 км теплосетей

В Реутове до конца года появятся школа с IT-классами и два детсада
#реутов
#филипп науменко
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#парк
#благоустройство
#городская среда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В этом году выросло число тяжких преступлений, совершённых мигрантами
03 сентября 2024, 16:55

Фото: сайт Кремля

В текущем году количество тяжких преступлений в России, совершённых мигрантами, выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом. Нелегалы стали нарушать закон в три раза чаще.
Об этом на совещании в Следственном комитете, посвящённом резонансным преступлениям, совершённым мигрантами, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, всего в текущем году иностранные граждане совершили в России 23 847 криминальных деяний. Число тяжких преступлений, совершённых приезжими, увеличилось с 4 390 до 4 930, то есть на 12%.

Председатель Следственного комитета РФ также обозначил тенденцию, согласно которой мигранты всё чаще демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам спецоперации и сотрудникам правоохранительных органов. Бастрыкин подчеркнул, что такие явления зачастую происходят при попустительстве должностных лиц в сфере миграции.

Читайте также:

В Питере пресекли деятельность компании, незаконно легализовавшей мигрантов

Госдума в I чтении приняла законопроект о фиктивных браках с иностранцами

Путин перечислил приоритеты в работе МВД
#мигранты
#рф
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ходе реновации в Реутове расселят пять бараков в историческом центре
03 сентября 2024, 16:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Реутове продолжается работа по капитальному ремонту многоквартирных домов. В этом году планировано обновить 18 МКД, в 2025-м – 15.
Об этом глава городского округа Филипп Науменко доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

В домах заменят лифты, приведут в порядок крыши, фасады, подвалы и коммуникации.
«Важная тема – реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах. Расскажите, на какой стадии реализации сейчас находится проект комплексного развития территорий, который вы ранее представляли?», – спросил губернатор.
Проект реализуется в ЖК «Победа». Там построят шесть жилых домов, детсад на 175 мест, а также объекты бытовой и социальной инфраструктуры.
«Улица Победы – это исторический центр города. У нас там до сих пор находятся пять бараков, построенных еще в 1948 году. В результате реновации 85 семей получат новые комфортные квартиры», – рассказал руководитель муниципалитета.
По его словам, планируется реализовать проект в течение двух ближайших лет.

Читайте также:

В Реутове к зиме реконструируют более 1,7 км теплосетей

В Реутове до конца года появятся школа с IT-классами и два детсада

В ЖК «Пятницкие кварталы» открылась новая школа
#филипп науменко
#реутов
#реновация
#капремонт
#дома
#мкд
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцам СВО передали партию техники в рамках подмосковной акции «Доброе дело»
03 сентября 2024, 16:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новую партию помощи передали бойцам губернаторского 242 полка зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе и гендиректор телеканала «360» Алексей Каклюгин, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Бойцы получили три системы спутникового интернета Starlink с дополнительными комплектующими и три мощных квадроцикла. Груз был доставлен в рамках регионального гуманитарного проекта «Доброе дело», — говорится в сообщении.
Доставленные грузы пригодятся на передовой, отметили бойцы.

«Мы выражаем огромную благодарность представителям правительства Московской области — зампреду Вячеславу Духину, министру Екатерине Швелидзе и гендиректору телеканала «360» Алексею Каклюгину. Спасибо, что нас поддерживаете. Вместе мы победим!» — заявили участники СВО.
Кроме того, на передовую для бойцов 242 полка были доставлены десять установок радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам.

Ранее этому же подразделению передали 20 комплектов пехотных систем РЭБ. Такой система, закрепленная на амуниции бойца, позволяет защитить его и его подразделение от атак дронов-камикадзе.

Читайте также:

Волонтёры Подмосковья отправили фуру гумпомощи школьникам ДНР и Курской области

Размещённым в Подмосковье ребятам из Курской области подарили школьные наборы

Волонтёры из Реутова доставили гуманитарную помощь в зону СВО
#вячеслав духин
#екатерина швелидзе
#доброе дело
#гуманитарная помощь
#сво
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Реутове к зиме реконструируют более 1,7 км теплосетей
03 сентября 2024, 16:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

До начала отопительного сезона в городском округе реконструируют два участка теплосетей общей протяжённостью свыше 1,7 км. Это улицы Советская, Победы и Строителей.
Об этом глава городского округа Филипп Науменко доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе встречи.
«В ближайшие два года мы также реконструируем котельные №1 и №5, где ни разу не было ремонта. Полностью заменим всё оборудование, увеличив мощность котельных в полтора раза», – сообщил Филипп Науменко.
В следующем году запланировано модернизировать еще 2,5 км, а в 2026-2027 годах – 3,6 км сетей.

Читайе также:

В Реутове до конца года появятся школа с IT-классами и два детсада

В ЖК «Пятницкие кварталы» открылась новая школа

Глава Щёлкова Булгаков принял участие в церемонии открытия школы в Новом городке
#реутов
#губернатор
#московская область
#андрей воробьёв
#филипп науменко
#тепло
#теплоснабжение
#зима в подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Реутове до конца года появятся школа с IT-классами и два детсада
03 сентября 2024, 16:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Реутове введут в эксплуатацию школу с IT-классами и два детских сада.
Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой городского округа Филиппом Науменко. Обсуждали самые актуальные вопросы, которые стоят перед муниципалитетом.
«Вы возглавляете известный наукоград, который многие любят ещё и за его культуру, красоту. В рамках президентской идеологии мы реализуем национальные проекты. Они касаются всего самого важного – благоустройства, модернизации теплоснабжения, строительства школ, создания новых рабочих мест. Расскажите, как идет эта работа в Реутове», – начал встречу Воробьёв.
Накануне, в день старта нового учебного года, в городском округе пошли в школу около 12 тыс. ребят. Ещё порядка 7 тыс. детей отправились в детсады. Все образовательные учреждения полностью укомплектованы учителями и воспитателями.
«Благодаря вашей поддержке мы открыли после капремонта садик на 350 детей. А перед Днём города, который пройдет 13-14 сентября, запустим совместно с «НПО машиностроения» сад «Самоцветы» на 80 мест. В декабре откроем детсад в ЖК «Юбилейный» на 90 мест, чтобы полностью снять проблему очерёдности в дошкольные учреждения на юге городского округа», – рассказал Науменко.
До конца года в микрорайоне 10А построят школу на 1100 учеников. В ней будут IT-классы, два спортивных зала, актовый зал на 400 человек, а также столовая на 550 мест. Это бывший долгострой – недобросовестный застройщик не смог сдать объект. По поручению губернатора школу включили в госпрограмму, чтобы сдать её в этом году.

По словам Науменко, все работы планируют завершить в декабре, а за парты дети смогут сесть после нового года. Эта долгожданная школа позволит полностью закрыть вопрос с доступностью школьного образования в этом микрорайоне.

Читайте также:

В ЖК «Пятницкие кварталы» открылась новая школа

Глава Щёлкова Булгаков принял участие в церемонии открытия школы в Новом городке

Новая школа на улице Высоковольтная в Раменском готова принять учеников
#подмосковье
#московская область
#школы
#детские сады
#губернатор
#филипп науменко
#реутов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Карьерный эксперт Хуторская назвала основную пользу профориентации
03 сентября 2024, 16:01

Фото: iStock/MachineHeadz

Карьерный эксперт Виктория Хуторская заявила, что основная польза профориентации заключается в помощи подростку определиться с выбором профессии.
«Так, можно пройти короткий тест, выполненный на основе мемов, который позволит в лёгком формате выбрать сферу для развития. Для более серьёзной «диагностики» есть, например, тест из 100 вопросов. При этом важно, чтобы опытные профориентологи помогли интерпретировать его результаты и грамотно направить подростка», — прокомментировала в беседе с RT Хуторская.

А в комплексе «Техноград» на ВДНХ в Москве пройдёт форум «Трансформация карьеры в эпоху развития технологий». Подробнее о мероприятии рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

«Форум ориентирован не только на начинающих, но и на опытных специалистов. Им расскажут о новых профессиях, связанных с разработкой, управлением и обслуживанием инновационных решений. Программа включит три блока: трудоустройство, развитие карьеры в современных условиях и смена деятельности. Разобраться в темах посетителям помогут больше 20 экспертов», – приводит АГН «Москва» слова Сергуниной со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя зарплата среди специалистов – у электриков.

Читайте также:

Названы три самые высокооплачиваемые рабочие специальности

В Подмосковье назвали самые популярные варианты трудоустройства инвалидов

Программа «Город профессий» пройдёт в парке усадьбы Кривякино
#тест
#москва
#зарплата
#форум
#трудоустройство
#программа
#развитие
#профессии
#профориентация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, чем угостили Путина на приеме в Монголии
Путина и Хурэлсуха на приеме угостили супом из лобстера и филе масляной рыбы
03 сентября 2024, 15:54

Фото: сайт Кремля

На приеме, посвященном 85-летию победы на реке Халхин-Гол, президентам России и Монголии Владимиру Путину и Ухнагийн Хурэлсуху подали крем-суп из лобстера с красным перцем, жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами. Об этом информирует РИА Новости.
В понедельник президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Лидеры стран провели встречу в узком кругу в специально установленной юрте. Главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений и международные проблемы.

Гостям предложили рулет из копченого лосося с салатом из свеклы, крем-суп из лобстера и красного перца с пшеничной лепешкой. В меню также были жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами, а также говяжья вырезка на гриле с пюре из сладкого картофеля. На десерт участникам приема подали панна-котту с манго.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что переговоры в Монголии были конструктивными и содержательными, что позволило определить будущие направления многогранного партнерства.

Помимо этого, российский лидер поблагодарил монгольский народ за поддержку в годы ВОВ, а также заявил, что укрепление дружественных отношений с Монголией остается одним из внешнеполитических приоритетов Российской Федерации.

Политолог Зеленков раскрыл, может ли Украина «наказать» Монголию из-за визита Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Путин и президент Монголии Хурэлсух провели переговоры в узком составе в юрте

Путина в Улан-Баторе встретили почетным караулом и духовым оркестром

«Троянский конь»: Политолог высказался о желании Турции вступить в БРИКС
#владимир путин
#президент
#вов
#меры
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф