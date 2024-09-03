В Клину провели акцию в память о трагедии в Беслане

Фото: пресс-служба
Митинг, посвящённый 20-летию трагедии в Беслане, провели у молодёжного центра «Стекольный» в Клину, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в митинге приняли члены окружного Совета депутатов от партии «Единая Россия», молодогвардейцы, участники организации «Волонтёры Подмосковья», студенты Клинского филиала Российского государственного социального университета и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Васильевич Матросов. Он выступил перед собравшимися.
Участники митинга выложили свечами слова «Беслан. Помним».
Кроме того, в Клину для молодёжи провели показ фильма «Золотая бронза» о людях, переживших трагедию в Беслане.
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«Беслан — это не только 20 лет неутихающей боли. Это еще и зарок — быть солидарными в борьбе с терроризмом. Мы должны быть беспощадны к врагу. Ради будущего и жизни детей этот кошмар никогда не должен больше повториться», — сказал Виктор Матросов.
Участники митинга выложили свечами слова «Беслан. Помним».
Кроме того, в Клину для молодёжи провели показ фильма «Золотая бронза» о людях, переживших трагедию в Беслане.
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Лев Каштанов