Премьера фильма Симоньян о трагедии в Беслане состоится 3 сентября

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Картина главного редактора RT Маргариты Симоньян 20-летию трагедии в Беслане выйдет на экраны 3 сентября.
«Мой фильм к 20-летию трагедии в Беслане выйдет 3 сентября в эфире у Володи Соловьёва», — прокомментировала Симоньян.
До этого политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявлял о том, что сегодня существует опасность со стороны агрессивно настроенных групп среди мигрантов.
«Ещё в 2008 году было ясно, что на крупных овощных базах можно спрятать минимум батальон вооружённых ваххабитов. Там работали и продолжают работать толпы людей, которые в случае приказа не задумываясь возьмут в руки оружие и пойдут на улицы брать заложников и убивать. С демонстративной жестокостью - так, как они это делали в «Крокусе» и волгоградском СИЗО», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Михайлов.
Ранее появились кадры с президентом России Владимиром Путиным, который впервые посетил школу №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили заложников.
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Опубликованы кадры посещения Путиным захваченной в 2004 году террористами школы в Беслане
Мелисса Тимофеева