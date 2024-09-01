«Дети кричали и плакали»: 20 лет со дня теракта в Беслане, страшные подробности трагедии, жертвы

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Ровно 20 лет назад мир потрясла страшная новость о теракте в одной из школ Беслана. В сентябре 2004 года, в день празднования Дня знаний, боевики захватили школу в Северной Осетии. Этот акт насилия и варварства потряс не только Россию, но и весь мир. О трагических событиях, жертвах и о том, кто стоял за организацией теракта расскажет редакция «Радио 1».
Теракт в Беслане: как это было
1 сентября, в День знаний, жители Беслана провожали детей на торжественную линейку. Во дворе школы № 1 собрались ученики, их родители, родственники и педагогический состав. Примерно в девять часов утра начались выстрелы, когда группа из 34 террористов на двух больших машинах заехала на территорию школы. Они окружили толпу и принудительно загнали людей внутрь.
Из-за паники некоторым удалось вырваться из толпы. Около 20 человек укрылись в котельной, откуда они спаслись через пролом в стене. Более тысячи человек стали заложниками, среди которых преобладали дети, многие из которых были вместе с братьями и сестрами. Их заперли в спортивном зале, забаррикадировали окна и заминировали здание. В первый же день убили двух заложников.
«Дети были очень напуганы, они кричали и плакали. Чудовищная трагедия до сих пор не забыта народом», — расскажет позже выжившая заложница.
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Переговоры с террористами
На переговоры преимущественно отправляли гражданских лиц. Вскоре после начала конфликта боевики передали записку через одну из заложниц, в которой обозначили, что будут общаться лишь с Александром Дзасоховым, в то время президентом Северной Осетии, Муратом Зязиковым, тогдашним главой Ингушетии, и детским врачом Леонидом Рошалем. Сотрудники МВД организовали две зоны оцепления вокруг школы, блокировали район и эвакуировали жителей соседних домов.
Напряженность нарастала. Внезапно произошел первый взрыв, за которым последовала стрельба из автоматов, что привело к гибели еще шести заложников. Террористы открыли беспорядочный огонь из автоматов и гранатометов, а позже выбросили тела жертв через окно спортзала. В момент обстрела нескольким заложникам удалось сбежать.
2 сентября 2004 года. Переговоры с террористами привели к освобождению 24 человек. Сначала захватчики не предъявили требований, но позже потребовали вывода российских войск из Чечни. Местные власти пытались наладить контакт с ними, но безуспешно
Кто стоял за терактом в Беслане
Ответственность за нападение взял на себя Шамиль Басаев — международный террорист и один из лидеров чеченских боевиков, связанный с «Аль-Каидой»*. Он также причастен к другим терактам в России. Басаев был идейным вдохновителем захвата школы, а его ближайший соратник Руслан Хучбаров выступил в качестве главного исполнителя. 17 сентября 2004 года на сайте «Кавказ-Центр» было опубликовано письмо Басаева с признанием вины за трагедию в Беслане. Попытки российских спецслужб ликвидировать его продолжались долго. Однако 10 июля 2006 года в результате операции ФСБ он все же был уничтожен.
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Единственный оставшийся в живых террорист
В мае 2005 года во Владикавказе начался судебный процесс над Нурпаши Кулаевым — единственным боевиком, избежавшим смертельного исхода во время штурма. 24-летний чеченец утверждал, что не знал о планах захвата школы и оказался в бандитской группе против своей воли. По его словам, он не причинял вреда заложникам, давал им питье и не стрелял.
Кулаев заявлял, что большую часть времени провел в столовой и сбежал только во время штурма. Однако выжившие утверждали обратное: Кулаев отказывал детям в воде и применял насилие. В итоге его признали виновным в терроризме, захвате заложников, убийствах и других преступлениях и приговорили к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение из-за моратория.
Сколько террористов было в Бесланской школе
Согласно официальным данным, в захвате школы приняло участие 34 человека, среди которых были две чеченские террористки-смертницы и двое сообщников, остававшихся в лагере для связи. Следствие также установило, что еще один сообщник наблюдал за ситуацией снаружи и смог скрыться после теракта. Первого сентября одного террориста ликвидировали. По данным расследования, одну женщину застрелили, а другая погибла из-за взрыва бомбы. Второго числа были нейтрализованы несколько боевиков, в то время как большинство членов банды погибли в результате штурма.
Жертвы теракта в Беслане
Во время захвата в Бесланской школе погибли 186 детей, 111 родителей, друзей и близких, а также 17 учителей и работников образовательного учреждения. Большинство заложников стали жертвами во время штурма — от взрывов и обстрелов. Террористы заставляли людей выходить в столовую, расстреливая тех, кто отказывался. Жертвами также стали 10 работников спецназа ФСБ, два спасателя МЧС и один сотрудник МВД, а также шесть гражданских спасателей.
Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
Путин прибыл в Беслан и возложил цветы к мемориалу
Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан во вторник, 20 августа. Он посетил школу №1, где в 2004 году террористы захватили заложников.
Глава государства возложил цветы к памятнику заложникам террористов «Древо скорби» и к мемориалу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Президент также почтил память жертв теракта на кладбище «Город ангелов».
Владимира Путина сопровождала группа людей, в том числе — глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
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