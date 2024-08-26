Суд продлил срок содержания Дурова под стражей

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Суд Франции продлил срок содержания под стражей основателя Telegram Павла Дурова, который был задержан в парижском аэропорту. Об этом информирует AFP в социальной сети X.
В публикации уточняется, что решение приняли «судебные власти во Франции».
Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту вечером 24 августа. Французские судебные власти заявили, что Дуров является соучастником незаконных действий, производимых при помощи Telegram. В настоящее время Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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