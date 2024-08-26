В Италии предрекли трудности для Илона Маска после задержания Дурова

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Министр транспорта и инфраструктуры Италии и вице-премьер Маттео Сальвини прокомментировал в социальной сети Facebook* задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
Политик заявил, что Европа уже близка к цензуре. По его словам, трудности, возникшие после задержания Дурова, представляют угрозу для американского миллиардера Илона Маска, владельца социальной сети X.
Дурова задержали в аэропорту Парижа в ночь на 24 августа. По мнению французских судебных властей, он является соучастником незаконных действий, воплощенных при помощи Telegram. В настоящее время Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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* запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФэкстремистской
Александр Климов