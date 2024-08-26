В Государственной Думе высказались о задержании Дурова во Франции

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Первый заместитель председателя думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев считает, что США приказали Франции задержать основателя Telegram Павла Дурова, сообщает РИА Новости. По его мнению, Вашингтон хочет получить «информационный контроль» над мессенджером.
«Американцы руками французов взяли в заложники Дурова для того, чтобы взять под контроль Telegram не с точки зрения бизнеса, а с информационной точки зрения. Иметь возможность контролировать и управлять тем содержанием, тем контентом, который есть в Telegram», – подчеркнул парламентарий.
Назвав арест Дурова прецедентом, депутат предположил, что завтра США начнут «без причин арестовывать кого захотят», и добавил, что Россия должна встать на защиту Дурова.
Ранее администрация мессенджера Telegram выступила с заявлением по поводу задержания Дурова, выразив надежду на скорейшее разрешение ситуации.
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Александр Климов