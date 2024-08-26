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В Государственной Думе высказались о задержании Дурова во Франции

Депутат Государственной Думы Гусев: США руками Франции взяли Дурова в заложники
26 августа 2024, 00:43
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Первый заместитель председателя думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев считает, что США приказали Франции задержать основателя Telegram Павла Дурова, сообщает РИА Новости. По его мнению, Вашингтон хочет получить «информационный контроль» над мессенджером.
«Американцы руками французов взяли в заложники Дурова для того, чтобы взять под контроль Telegram не с точки зрения бизнеса, а с информационной точки зрения. Иметь возможность контролировать и управлять тем содержанием, тем контентом, который есть в Telegram», – подчеркнул парламентарий.

Назвав арест Дурова прецедентом, депутат предположил, что завтра США начнут «без причин арестовывать кого захотят», и добавил, что Россия должна встать на защиту Дурова.



Ранее администрация мессенджера Telegram выступила с заявлением по поводу задержания Дурова, выразив надежду на скорейшее разрешение ситуации.

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#арест
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Стало известно о последствиях задержания Дурова для отношений России и Франции
WSJ: задержание Дурова обострило напряженность в отношениях Москвы и Парижа
26 августа 2024, 00:20

Фото: соцсети Павла Дурова

Задержание основателя Telegram Павла Дурова усилило напряженность в отношениях между Россией и Францией, сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).
Французский чиновник, беседовавший с изданием на условиях анонимности, заявил, что предприниматель является ценным активом для западных спецслужб. По его словам, спецслужбы заинтересованы в аресте Дурова, поскольку он может взламывать программы для обмена зашифрованными сообщениями.

Автор публикации отметил, что причиной ареста бизнесмена стали жалобы президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что его страна является мишенью для российских операций. Он уверен, что этот инцидент негативно скажется на отношениях между Москвой и Парижем.

24 августа стало известно, что Дуров задержан в парижском аэропорту Ле Бурже. Французские судебные власти заявили, что российский предприниматель и программист был причастен к незаконной деятельности.

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Адам Кадыров удостоился высшей награды Чечни
Начальник отдела безопасности главы Чечни Адам Кадыров получил высший орден
25 августа 2024, 23:34

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров удостоился высшей наградой республики – ордена Кадырова. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР – ордена Кадырова!» – подчеркнул Дудаев.

Министр добавил, что Адам – патриот своей страны, который «достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем».

Ранее Адам Кадыров был назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, входящего в состав Министерства обороны России. Несколько недель назад он занял пост начальника службы безопасности главы республики.

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На Украине призвали к жесткому регулированию Telegram после ареста Дурова
Депутат Рады Юрчишин: Украине следует ввести жесткое регулирование Telegram
25 августа 2024, 23:21

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, комментируя арест основателя Telegram Павла Дурова, призвал к жесткому регулированию мессенджера. Его слова цитирует издание «Страна.ua».
«Во всем мире внедряют более жесткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Ибо именно мы на передовой», – отметил парламентарий.

Он добавил, что срок принятия этого решения наступило еще в 2022 году.

В марте Юрчишин пожаловался, что руководство Telegram отказывается блокировать российские каналы. Это привело к проблемам с ограничением деятельности мессенджера в стране. Тогда депутат выразил мнение, что запрет мессенджеров в Украине не нарушит свободу слова.

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Папа Римский призвал к решению конфликтов путем мирных переговоров
25 августа 2024, 23:07

Фото: iStock/AlexandreFagundes

Папа Римский Франциск выступает за урегулирование конфликтов путем мирных переговоров и призывает к этому все государства, заявил апостольский нунций Анте Йозич, сообщает телеканал «Беларусь 1».
По его словам, все стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.

«Ватикан приложит все усилия, чтобы найти мирное решение, которое всегда тяжело. Только мирные решения, разговор могут дать результат», — отметил Йозич.

Он добавил, что Ватикан выступает против санкций, поскольку они затрагивают всех и не решают актуальные вопросы.

Ранее государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского недостаточна для разрешения конфликта.

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#переговоры
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«Хезболла» откладывала удар по Израилю, чтобы дать шанс переговорам по Газе
25 августа 2024, 20:17

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Движение «Хезболла» отложило удар по Израилю, который планировался в ответ на убийство их командира Фуада Шукра, чтобы дать шанс переговорам о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщил генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла в эфире телеканала «Аль-Манар».
«Ответ «Хезболлы» на убийство Фуада Шукра откладывался с целью дать шанс на успех в переговорах о прекращении огня в Секторе Газа», — заявил он.
Второй причиной, по его словам, была максимальная мобилизация Израиля и США, однако в то же время ожидание ответа было «элементом наказания для врага».

Ранее «Хезболла» сообщала об окончании первого этапа ответного удара по Израилю. В ходе атаки были успешно поражены 11 военных целей на территории еврейского государства. Пояснялось, что удары были нанесены по казармам и опорным пунктам, чтобы впоследствии обеспечить пролёт беспилотных летательных аппаратов к основным целям в глубине израильской территории.

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#атака
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Во Львове чиновница не встала во время гимна Украины и показала средний палец
25 августа 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

В украинском Львове, пожалуй самом «западенском» городе страны, разгорелся скандал из-за местной чиновницы. Женщина не встала во время исполнения национального гимна и показала средний палец исполнителям, которые снимали её на телефон.
Ролик моментально разлетелся по местным пабликам и социальным сетям, передаёт URA.RU. Женщина не желала вставать, чтобы почтить исполняемый гимн Украины. В ответ на замечание более патриотично настроенных сограждан она продемонстрировала неприличный жест, подняв вверх средний палец.

Героиню видеозаписи задержали полицейские. Выяснилось, что она работает во Львовской областной военной администрации. По данным украинских СМИ, вскоре после инцидента её уволили. Пока неизвестно, будут ли для непатриотичной украинки более серьёзные последствия в виде уголовного преследования.

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#полицейские
#украина
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У посольства Франции в Москве прошла акция в поддержку Павла Дурова
25 августа 2024, 18:31

Фото: istockphoto/Penderev

Около посольства Франции в Москве прошла акция в поддержку сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного в Париже. Организатором выступил вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков вместе со сторонниками партии «Новые люди».
Об парламентарий написал в своём телеграм-канале. Люди приходят к французскому посольству и оставляют около него бумажные самолётики — легко узнаваемый символ мессенджера — в поддержку российского программиста и предпринимателя. Даванков обратился к жителям других российских городов с призывом организовать подобные акции поддержки.

Обстановка вокруг французского посольства на фоне задержания Павла Дурова остаётся спокойной. Никаких дополнительных мер безопасности или патрулирования окрестных улиц правоохранителями не наблюдается.

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Депутат ГД Горелкин: К задержанию Дурова причастны американские власти
25 августа 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Urupong

В задержании французскими властями генерального директора и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова можно без труда найти американский след. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.
В своём телеграм-канале он написал, что Соединённые Штаты выводит из себя тот факт, что на деньги американских инвесторов был создан независимый и неподцензурный инструмент, который сильно мешает насаждать свою идеологию и контролировать информационное пространство.

По словам парламентария, Дуров приобрёл статус лица, представляющего угрозу национальным интересам США в тот момент, когда осмелился бросить вызов доллару и сумел вызвать заинтересованность крупных инвесторов в Штатах в криптовалюте нового поколения.

США не могли примириться с этим, поэтому пытались всячески достать Дурова и вели переговоры с Дубаем о его аресте и экстрадиции. Выходом из этой ситуации стало принятие гражданства ОАЭ, а вот обретение французского паспорта стало для Дурова фатальной ошибкой, считает депутат. Именно Вашингтон инспирировал этот громкий арест, понимая, что он станет точкой невозврата, заключил Горелкин.

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#сша
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#переговоры
#telegram
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Папа Римский указал на недопустимость запрета любой христианской церкви
25 августа 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Dziurek

Папа Римский Франциск, говоря о «недавних законах», принятых на Украине, высказал опасения по поводу свободы верующих. Он подчеркнул, что ни одна христианская церковь не должна быть упразднена или запрещена.
После окончания воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане понтифик сказал о страхе, который возникает у него за тех, кто молится. По словам главы Римско-католической церкви, никто не совершает зло из-за того, что молится. Если он совершил зло против своего народа, он будет наказан, но он совершает злые поступки не из-за того, что молится, а скорее из-за того, что молится недостаточно.

Папа Франциск убеждён, что каждый верующий должен получить возможность молиться в том месте, которое он считает своей церковью.

«Да не будет упразднена никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя!» — заявил понтифик.

Накануне, 24 августа, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете на территории страны религиозных организаций, связанных с Россией, в частности Украинской православной церкви.

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#президент
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