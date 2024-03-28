В ЛНР похоронили женщин, погибших во время теракта в «Крокусе»

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В ЛНР похоронили двух женщин, погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Леонид Пасечник.
Отмечается, что похоронили Наталью и Светлану Бондарь в посёлку Краснореченское Кременского муниципального округа.
По словам Пасечника, несмотря на то, что обе женщины последнее время проживали в Подмосковье, их семья приняла решение похоронить их в родном посёлке.
Глава региона добавил, что оказал семье погибших помощь в организации похорон, а также выразил им свои глубочайшие соболезнования.
Ранее мэр Кременной Вячеслав Третьяков заявил, что администрация готова оказать финансовую и моральную поддержку семье погибших женщин.
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По словам Пасечника, несмотря на то, что обе женщины последнее время проживали в Подмосковье, их семья приняла решение похоронить их в родном посёлке.
Ранее мэр Кременной Вячеслав Третьяков заявил, что администрация готова оказать финансовую и моральную поддержку семье погибших женщин.
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Анастасия Чинкова