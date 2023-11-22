СК будет расследовать атаку БПЛА, при которой пострадал журналист «России 24»

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Следственный комитет РФ расследует украинскую атаку БПЛА, при которой пострадал журналист «России 24» Борис Максудов, об этом сообщили в Telegram-канале СК.
«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ, повлекшие жертвы среди мирных граждан в ДНР и Запорожской области. В результате атаки осколочные ранения получил корреспондент телеканала «Россия 24», - прокомментировали ситуацию представители СК.
В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар с беспилотника с помощью осколочного боеприпаса по группе российских журналистов, которые приехали в Запорожскую область, чтобы рассказать об обстрелах.
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