«Вы нам не очень-то нравитесь»: Симоньян поставила на место журналиста BBC

Фото: сайт Кремля
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на встрече президента России Владимира Путина с доверенными лицами поставила на место журналиста BBC, который попытался обесценить президентские выборы в РФ. Видео со встречи опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.
«Почему вы всегда считаете, что то, как вы живёте, лучше, чем то, как живём мы?», — отреагировала Симоньян.По словам Симоньян, Россия не является Западом. Она отметила, что наша страна не собирается подражать кому-либо. Главред добавила, что РФ «не очень-то нравится» политика западных стран.
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Екатерина Коршунова