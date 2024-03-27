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Устроивших теракт в «Крокусе» вербовали в Telegram-канале афганского крыла ИГ

27 марта 2024, 23:14
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства»* и работающий на аудиторию в Таджикистане. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на данном канале террористы могли получать необходимые сведения для организации массового расстрела людей в концертном зале в Красногорске. В настоящий момент Telegram-канал «Голос Хорасана» удален.

В среду 27 марта поступила информация, что один из заключенных по делу о теракте в «Крокусе» скончался в СИЗО. По данным ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, данная информация не соответствует действительности. Террористы находятся в одиночных камерах отдельно друг от друга. Они заключены под стражу сроком на два месяца, пока ведется следствие.


Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

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* запрещенная в России организация
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#террористы
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Военэксперт Александров назвал теракты типичным почерком Украины
27 марта 2024, 23:07

Фото: iStock/hxdbzxy

Специалист по военно-политическим вопросам Михаил Александров выразил уверенность, что причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» и отметил, что организация таких действий стала типичным почерком этой страны.
Он также не усомнился в том, что роль Киева в этой трагедии будет доказана.

«Главное доказательство — террористы выдвигались в сторону Украины, где их ждали. Это очень напоминает по стилю украинское поведение. Украина много терактов на нашей территории организовала. Все эти теракты были в основном за деньги. Они подкупали людей для подрыва какого-нибудь электрического трансформатора или повреждения железнодорожного моста», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Александров.

По его словам, были и более серьёзные заказы со стороны украинской стороны, когда речь шла о подрывах с помощью бомб каких-либо политических деятелей.

При этом, специалист считает, что отсутствие подтверждающих документов не является препятствием для доказательства причастности Киева к организации теракта, поскольку в таких ситуациях никто никаких письменных носителей оставлять не будет.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина имеют прямую причастность к теракту в «Крокус сити холле».

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#деньги
#данные
#украина
#террористы
#крокус сити холл
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В ОНК опровергли слухи о смерти в СИЗО одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
27 марта 2024, 23:03

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Сообщения о смерти кого-то из задержанных террористов не соответствуют действительности, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, пишет РИА Новости.
По сведениям Мельникова, предполагаемых исполнителей нападения на «Крокус Сити Холл» держат в одиночных камерах. Ранее поступившая в сеть информация, что один из заключенных скончался, не соответствует действительности. Ответственный секретарь ОНК Москвы также высказался против смертной казни.

В среду 27 марта стало известно, что исполнителей теракта вербовали через Telegram-канал афганского отделения международной террористической организации ИГИЛ*, которое и взяло на себя ответственность за произошедшее. Если мужчин, которые сейчас пребывают в СИЗО, признают виновными, то террористов ждет пожизненное заключение в маленькой одиночной камере с запретом на любые контакты, а передвигаться по ней они будут только на полусогнутых ногах.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

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* запрещенная в России организация
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#террористы
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Петербуржца, обвиняемого в оправдании терроризма, заключили под стражу на два месяца
27 марта 2024, 21:30

Фото: iStock/Zolnierek

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Николая Конашенка сроком на два месяца за серию скандальных постов о теракте в «Крокусе» и оправдание терроризма. Мужчина отправлен под арест до 25 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Мужчину задержали 25 марта в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, свою вину он не признал, а скандальные публикации удалил из сети.

Теперь ему грозит до семи лет тюремного заключения по 2-й части статьи 205.2 УК РФ за необдуманные высказывания о теракте в Красногорске.

Его супруга Роксана Шатуновская из-за скандала после постов в запрещенной социальной сети объявила об уходе с поста генерального директора «Новой Голландии».

Общественный резонанс по делу Конашенка был огромен. Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал посадить автора «на одну скамейку с террористическими тварями».

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении. Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.


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Число жертв теракта в «Крокусе» снова возросло

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#россия
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Число жертв теракта в «Крокусе» снова возросло
МЧС России: число погибших в теракте в «Крокусе» достигло 143 человек
27 марта 2024, 20:33

Фото: пресс-служба Московской области

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» продолжает расти. Об этом следует из предварительного списка погибших, опубликованного МЧС России.
По состоянию на 20:15, число погибших составило 143 человека.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что на данный момент опознаны 84 тела погибших. Среди них – пять детей в возрасте от 9 до 16 лет.

В среду, 27 марта, на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье начали хоронить первых погибших во время теракта. Как сообщил очевидец, на место прибыло несколько ритуальных машин. В числе первых была похоронена женщина с пулевыми ранениями и молодой человек с ожогами. На прощание с погибшими выстроилась очередь, которая на тот момент состояла из порядка 70 человек.

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#мчс
#погибший
#теракт
#крокус сити холл
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Совративший школьницу 54-летний мужчина осуждён в Алтайском крае
27 марта 2024, 19:55

Фото: iStock/filrom

Суд в Алтайском крае приговорил 54-летнего россиянина к 12,5 годам лишения свободы за совращение 11-летней школьницы в интернете, сообщили в СК РФ.
Жителя Ростовской области признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В 2021 году ростовчанин создал страницу в социальной сети под именем подростка. Там он познакомился с 11-летней школьницей из Алтайского края. В процессе переписки мужчина попросил девочку сделать интимные фото, сообщает следствие. После получения кадров, он потребовал снять видео. Затем стал запугивать школьницу, что в случае отказа отправит имеющиеся у него снимки ее родителям и знакомым. В результате девочка отправила ему видео. Злоумышленник начал требовать у ребенка новые интимные фото и видео. Школьница его заблокировала. Тогда осуждённый разослал все присланные ему материалы одноклассникам девочки. В результате правоохранители вычислили мужчину и доставили в Алтайский край.

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#алтай
#педофилия
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«Очень много выпила»: россиянка попыталась оправдаться за слова о теракте
Женщина, оправдывавшая теракт в «Крокусе», заявила, что была пьяна в тот день
27 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Полиция в Липецке провела обыск у местной жительницы после её слов на стриме о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что сотрудники полиции изъяли предметы, которые имеют доказательственное значение.

Женщина признала свою вину и извинилась за сказанное. Она подчеркнула, что слишком много выпила в тот день. Если бы она была трезвой, то никогда бы не позволила себе таких высказываний, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что жительница Липецка опубликовала в интернете видеоролик, на котором утверждает, что теракт унёс слишком мало жизней. Она призывала совершать насильственные действия и оправдывала их.

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#крокус сити холл
#погибший
#полиция
#теракт
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Трёх братьев террориста Шамсиддина забрали на допросы
Тётя террориста Шамсиддина рассказала, что трёх его братьев забрали на допросы
27 марта 2024, 18:20

Фото: iStock/kostsov

Трех братьев террориста Фаридуна Шамсиддина, который совершил теракт в «Крокус сити холле» забрали на допросы. Об этом рассказала его тётя Гулбиби Заргарова. Её солова передаёт РИА Новости.
«Почему он так поступил, что с ним случилось, не знаю. Я сейчас здесь с детьми его братьев, их всех забрали. Не знаю, что делать, как дальше жить», - сказала женщина.

Она уточнила, что Шамсиддин поехал в Россию на заработки. Он планировал купить землю и построить дом, чтобы переехать от братьев.

Ранее Заргарова поделилась, что вся семья до последнего не верила в случившееся. По ее словам, Шамсиддин «всегда был спокойным, совестливым». Она также добавила, что у преступника не было друзей и он редко выходил из дома.

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#семья
#дом
#женщина
#теракт
#крокус сити холл
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В СК поступило 143 заявления о пропавших в «Крокус Сити Холле»
27 марта 2024, 17:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Следственный Комитет РФ поступают заявления от россиян с просьбой розыскать их пропавших без вести родственников, ставших жертвами трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
К вечеру вторника 26 марта сотрудники МЧС РФ и губернатор Московской области Андрей Воробьев констатировали, что все завалы концертного зала в Красногорске разобраны, под ними не осталось тел погибших людей.

При этом граждане обращаются за помощью в СК РФ по причине, что их родных нет в списках пострадавших и погибших, но и на связь они до сих пор не выходят. Подобных историй — десятки.
Родственники пропавших без вести людей не теряют надежды найти своих близких. В Следственный Комитет России было направлено 143 заявки.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании. Количество убитых по официальным данным составляет 139 человек, количество пострадавших — 360.

В среду 27 марта на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье начались похороны первых жертв теракта.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#ск рф
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После теракта в «Крокусе» удалось опознать 84 тела погибших, среди них пятеро детей
СК: опознано 84 тела погибших в «Крокусе», среди них пятеро детей
27 марта 2024, 17:44

Фото: iStock/inga

На сегодняшний день удалось опознать 84 тела погибших при теракте в «Крокус сити холле», среди них оказалось пятеро детей. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

Также в СК сообщили, что 143 человека обратились с заявлениями о пропаже их родных или близких в результате теракта.

По последним данным, всего при теракте погибло 140 людей.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#ск
#тела
#теракт
#крокус сити холл
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