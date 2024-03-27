Устроивших теракт в «Крокусе» вербовали в Telegram-канале афганского крыла ИГ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства»* и работающий на аудиторию в Таджикистане. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на данном канале террористы могли получать необходимые сведения для организации массового расстрела людей в концертном зале в Красногорске. В настоящий момент Telegram-канал «Голос Хорасана» удален.
В среду 27 марта поступила информация, что один из заключенных по делу о теракте в «Крокусе» скончался в СИЗО. По данным ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, данная информация не соответствует действительности. Террористы находятся в одиночных камерах отдельно друг от друга. Они заключены под стражу сроком на два месяца, пока ведется следствие.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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* запрещенная в России организация
В среду 27 марта поступила информация, что один из заключенных по делу о теракте в «Крокусе» скончался в СИЗО. По данным ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, данная информация не соответствует действительности. Террористы находятся в одиночных камерах отдельно друг от друга. Они заключены под стражу сроком на два месяца, пока ведется следствие.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
Читайте также:
В ОНК опровергли слухи о смерти в СИЗО одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
«США, Великобритания и Украина не имеют отношения к теракту в «Крокусе»: Госдеп США
Пугачева попросила прощения у исполнительницы Манижи после теракта в «Крокусе»
* запрещенная в России организация
Мария Федоровцева